По результатам проверок деклараций украинских чиновников в 2024–2025 годах Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило системные нарушения. В каждой третьей проверенной декларации были признаки умышленного обмана. Сумма недостоверных данных составила более 5,8 миллиарда гривен.

Как пишет издание Parlament.UA, об этом сообщает Опендатабот.

Более 706 тысяч деклараций подали украинские чиновники за первое полугодие 2025 года — такие данные обнародовало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Это на 34% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшую активность декларанты проявили в марте – на него приходится 71% всех поданных документов.

Каждая восьмая декларация впоследствии была исправлена. В частности, в 2024 году НАПК начало 1050 полных проверок деклараций, а в 2025-м — еще 484. Всего — 1534 проверки. К концу июня завершено 1203 из них, что составляет 78%.

Ошеломляет другое: только в 0,9% случаев (всего 11 проверок) не выявлено никаких нарушений. Это связано с тем, что НАПК проверяет только высокорисковые декларации — то есть те, которые по алгоритмам содержат возможные нарушения.

Как ошибаются чиновники: статистика и ответственность

Украинское законодательство позволяет безнаказанно ошибаться на сумму до 100 прожиточных минимумов – около 302 тысяч гривен. За такие неточности предусмотрена только дисциплинарная ответственность - от выговора до лишения премий. Именно такие нарушения выявлены в 45% завершенных проверок (558 случаев).

Более серьезные «ошибки» наказываются административно или уголовно.

Согласно НАПК, каждая третья проверенная декларация — 423 случая — содержала признаки сознательного представления ложной информации. Это квалифицируется по статье 366-2 Уголовного кодекса. Сумма скрытых или извращенных данных превысила 5,8 миллиарда гривен - в среднем по 13,6 миллиона на одну декларацию.

В 2024 году по этой статье было возбуждено 358 уголовных дел, в этом — еще 258. Однако только 9% дел имеют результаты: в прошлом году вручено 33 подозрения, в этом — 24. В суд дошли 20 дел в 2024-м и 17 — в 2025-м.

Другие выявленные нарушения:

Административная ответственность (ст. 172-6 КУоАП)

В 159 декларациях (13%) обнаружены недостоверные данные. Общая сумма неточностей — более 129,5 млн. грн., или около 814 тыс. грн. на документ. За это предусмотрен штраф от 17000 до 42500 грн.

В 159 декларациях (13%) обнаружены недостоверные данные. Общая сумма неточностей — более 129,5 млн. грн., или около 814 тыс. грн. на документ. За это предусмотрен штраф от 17000 до 42500 грн. Признаки незаконного обогащения (ст. 368-5 УКУ)

В 21 декларации (2%) зафиксировано существенное превышение доходов над законными источниками. Суммарно это 646,2 млн. грн. — в среднем по 30,7 млн. на одного декларанта. В 2024 году открыто 102 производства, но только 7 подозрений, в 2025-м — 52 производства и 2 подозрения. До суда дошло только одно дело за этот год.

В 21 декларации (2%) зафиксировано существенное превышение доходов над законными источниками. Суммарно это 646,2 млн. грн. — в среднем по 30,7 млн. на одного декларанта. В 2024 году открыто 102 производства, но только 7 подозрений, в 2025-м — 52 производства и 2 подозрения. До суда дошло только одно дело за этот год. Признаки необоснованных активов (ст. 290 ГПК Украины)

В 30 декларациях (3%) обнаружены активы, происхождение которых должностные лица не смогли обосновать. Речь идет о 129,1 млн грн – примерно по 4,3 млн грн на декларацию.

В отдельных случаях фиксировалось сочетание нарушений:

В 18 декларациях одновременно выявлены признаки предоставления недостоверной информации (ст. 366-2 УКУ) и незаконного обогащения (ст. 368-5 УКУ).

В 24 случаях – недостоверные данные и необоснованность активов (ст. 290 ГПК).

Выводы НАПК свидетельствуют: прозрачность деклараций является скорее инструментом для фиксации проблем, чем для реального сдерживания коррупции.