НАПК в октябре завершило 108 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В каждой из проверенных деклараций выявлены нарушения, 58% – с признаками недостоверных сведений.

Об этом информирует Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Выявлены нарушения в каждой из проверенных в октябре деклараций. В 58% из них установлены признаки недостоверных сведений", – говорится в сообщении.

Речь идет о 61 декларации на более 417,2 млн грн, а в двух декларациях установлены признаки необоснованности активов на более 13 млн грн.

"В компетентные органы в октябре направлено 31 обоснованное заключение по ст. 366 -2 УК Украины, 21 - по признакам ч. 4 ст. 172 -6 КУоАП и два материала в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) о признании активов необоснованными", – говорится в сообщении.

Всего за десять месяцев 2025 года НАПК завершило 846 полных проверок деклараций. В 843 проверенных декларациях установлены нарушения, а в 58% проверенных деклараций установлены признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов, нарушений ограничений, определенных Законом Украины "О предотвращении коррупции".

В 13 декларациях установлены признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн, в 24 – необоснованности активов на 110,2 млн грн, в 438 – признаки декларирования недостоверных сведений на более 3,497 млрд грн, признаки конфликта интересов – в тринадцати случаях.

"С начала года по результатам рассмотрения 194 обоснованных выводов НАПК, органы досудебного расследования начали уголовные производства. Материалы еще 46 проверок приобщены к начатым ранее уголовным производствам", – информирует НАПК.

В суд в этом году органы досудебного расследования по материалам НАПК направили 35 обвинительных актов в совершении правонарушения. Сейчас на рассмотрении суда находится 32 уголовных производств этой категории по материалам полных проверок, завершенных в 2024-2025 годах, вынесено девять обвинительных приговоров, семь из которых вступили в законную силу.

"Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку положительно повлияло на эффективность их проведения", – отмечают в агентстве.

Среди всех завершенных с начала года полных проверок деклараций больше всего установлено нарушений в декларациях, поданных представителями органов местного самоуправления — в 192 декларациях.

Из них 145 поданы депутатами местных советов, 21 — депутатами областных советов; одним заместителем председателя областного совета, четырьмя председателями городских советов, двумя секретарями городских советов, одним председателем районного совета, двумя председателями поселковых советов, одним сельским головой, пятью заместителями городского головы, тремя старостами, семью работниками аппаратов городских советов.

Также НАПК сообщает о нарушениях, выявленных в декларациях областных и районных государственных администраций – в тринадцати (среди них поданные двумя председателем районной государственной администрации, одним заместителем председателя областной государственной администрации).

Выявлены нарушения в декларациях пяти народных депутатов, у 20 представителей судебной системы, из них 13 судей, Национальной полиции — у 36, таможенной и налоговой службы - у 16 (декларациях 9 таможенников и 7 налоговиков).

Напомним:

Полной проверке подлежат только "ежегодные" декларации и декларации "при увольнении", НАПК проверяет их в порядке очередности на основании оценки рисков, а также по результатам анализа информации, полученной от граждан, организаций, медиа и тому подобное.

Ранее в НАПК сообщили, что около 1,6 тыс. сообщений о коррупции, которые Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции получило от физических лиц, только около 20% из этих сообщений стали основой для дальнейших мер реагирования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило изменения в порядок проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В сентябре Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 75 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения были обнаружены в каждой из проверенных в сентябре деклараций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 25 материалов на более 109 млн грн, по решению суда активы могут быть взысканы в пользу государства.

Ранее сообщалось, что с начала года НАПК провело 110 контролей относительно полноты заполнения деклараций публичных служащих и установило в декларациях недостоверные сведения на более 180 млн грн.

Источник