Переход на зимнее время: польза для экономики сомнительна, вред для психики очевиден





В ночь на воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина вновь перейдёт на зимнее время. В 04:00 утра стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад. Формально — ради «рационального использования светлого времени суток». Фактически — ради устаревшей привычки, смысл которой в современных условиях вызывает всё больше сомнений.

Современные устройства, конечно, сделают всё автоматически — смартфоны и компьютеры переведут время без участия человека. Но вот человеческий организм к такому «обновлению системы» готов далеко не всегда. Медики и психологи уже не первый год напоминают: даже сдвиг всего на один час способен сбить внутренние биоритмы, повлиять на качество сна, настроение и концентрацию внимания. Особенно тяжело перестраиваются дети, пожилые люди и те, кто работает в ночные смены.

В экономическом смысле эффект от перевода стрелок сегодня практически исчез. Когда-то это объясняли необходимостью экономии электроэнергии, но в реальности современные города живут в режиме круглосуточного потребления. Свет, кондиционеры, компьютеры, транспорт — всё это не подчиняется солнцу. Экономисты признают: польза для энергетики минимальна, а вот ущерб для производительности труда из-за временной дезориентации вполне ощутим.

Кроме того, в стране, пережившей разрушения, обстрелы и экономические потери, разговоры о «выгоде» перевода часов выглядят, мягко говоря, неуместно. Украина живёт в режиме чрезвычайной адаптации уже третий год войны, и любое вмешательство в привычный ритм жизни лишь добавляет стресса. Люди и так плохо спят, живут под постоянным психологическим напряжением, а теперь им снова приходится «перестраивать внутренние часы».

Постановление Кабинета Министров Украины №509, принятое ещё в 1996 году, продолжает действовать, хотя во многих странах от практики перевода стрелок уже отказались. Европейский Союз ещё в 2019 году принял решение отменить сезонные переводы времени, признав, что экономический эффект незначителен, а здоровье граждан важнее.

В Украине же ежегодный ритуал возвращается, словно по инерции. Но стоит ли он того, чтобы миллионы людей вновь испытали на себе последствия нарушения сна и сбоя биоритмов — ради экономии, которой фактически нет?

Так что 26 октября мы снова переведём стрелки — но вряд ли это приблизит нас к экономии. Скорее, ещё раз напомнит, что время — не на часах, а в человеческом ощущении жизни. И с этим временем экспериментировать не стоит.