Американский режиссер Майкл Манн получил на Лионском кинофестивале престижную премию Люмьер, присуждаемую по совокупности заслуг в развитии кино. Награду Манну вручила французская актриса Изабель Юппер, лауреат прошлого года.

Передавая Манну награду, Юппер отметила «требовательного, лиричного и чувственного режиссера», чьи работы продолжают «удивлять и беспокоить».

В разные годы эту премию также получали Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Клинт Иствуд, Педро Альмодовар, Фрэнсис Форд Коппола и Джейн Фонда.

«Я принимаю эту чудесную честь с благодарностью, во имя духа, который мы все разделяем, создавая драматическое кино, а также во имя того же духа воображения, который живет в каждом из нас, чтобы быть тронутыми, перенесенными и пробужденными всем, что может предложить кино», - заявил Майкл Манн с трибуны Конгресс-центра перед тем, как поделиться личным воспоминанием: «Мой отец приехал во Францию во время Второй мировой войны. Он был бы чрезвычайно горд быть здесь с нами...».

Режиссер "Соучастника", и "Последнего из могикан" также отметил фестиваль как «невероятный праздник, который очеловечивает нашу работу». И на мастер-классе в Театре Селестин чуть ранее в этот день Манн поделился подробностями о продолжении фильма "Схватки", съемки которого должны начаться следующим летом, после завершения переговоров с актерами.

Звезды меняли друг друга в Лионе всю неделю, был в их числе и гонконгский режиссер Джон Ву, который представил несколько своих фильмов публике.

Зрители также смогли увидеть множество премьер, таких как "Спрингстин№ Скотта Купера и "Франкенштейн" Гильермо дель Торо.

