Днем 22 октября Путин дистанционно принял участие в запланированной тренировке ядерной триады РФ. Как передает Фокус, об єтом сообщило росСМИ ТАСС. Глава Кремля выступил с короткой речью, в которой сообщил о проверке уровня подготовки органов военного управления. Кроме того, провели пробные пуски ракет в районе Баренцева моря и возле Курильских островов.

По словам президента Путина, российская армия провела пробные пуски ракет наземного, воздушного и морского базирования. Наземные установки запустили межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" с полигона "Плесецк" на Камчатке. Между тем подводная лодка "Брянск" запустила баллистическую ракету "Синева", а стратегический бомбардировщик Ту-95МС — крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Глава Кремля заверил, что все звенья ядерной триады сработали на отлично.

Ядерные учения — детали

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с ядерных учений. Видим, как из укрытия, вероятно, на Камчатке, поднимается пусковая установка. которая проводит пуск ракеты. Безлиственные деревья вокруг показывают, что события происходят, возможно, в осеннюю пору, то есть — именно во время проведения ядерных учений, о которых сказал Путин. На видео также продемонстрировали пуск ракеты с подводной лодки и загрузки ракет на Ту-95 МС.

Отметим, испытания ядерной триады РФ состоялось после обмена заявлениями между Кремлем и Вашингтоном по российско-украинской войне. Сначала президент США Дональд Трамп отказался от идеи предоставить Украине ракеты "Томагавк", а затем представители Путина заявили об отказе от переговоров в Будапеште о прекращении войны. Вместе с тем западные медиа сообщили, что американцам передали ультимативные требования капитуляции Украины, и без всякой уступки.