На космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Встреча проходила в зале инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2", пишет "Радио Свобода".

КНДР находится под жёсткими международными санкциями, в том числе за развитие ракетных технологий. Значительная их часть была принята Советом безопасности ООН, за их принятие голосовала и Россия.

Во время короткой открытой части переговоров Ким Чен Ын сказал, что КНДР хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".

В закрытой части переговоров, которые продолжались полтора часа участвовал в том числе глава Минобороны России Сергей Шойгу. После этого Путин и Ким Чен Ын побеседовали тет-а-тет, передает пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что каких-либо пресс-конференций по итогам встречи не запланировано.

Перед началом переговоров, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться на переговорах военно-техническое сотрудничество с КНДР, Путин сказал: "Поговорим по всем вопросам, не спеша. Время есть".

Ранее газета The New York Times сообщала, что Ким планирует получить от Путина более современные технологии для космической отрасли и подводного флота и продовольственную помощь. Россия, как неоднократно сообщали западные разведки, рассчитывает использовать запасы корейских боеприпасов и снарядов для воюющей в Украине российской армии.

Как пишет ТАСС, Путин прилетел на космодром из Приморья, где ранее принимал участие в Восточном экономическом форуме. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей. Там Ким Чен Ына встретил Владимир Путин.

Перед началом переговоров Путин и Ким ознакомились с ходом сборки ракеты-носителя "Ангара". Запуск "Ангары" с Восточного планировался в 2023 году. Ракета сможет вывести на околоземную орбиту груз весом более 24 тонн. Также Путин и Ким осмотрели стартовый комплекс для запуска ракеты-носителя "Союз-2", предназначенных для выведения космических аппаратов на орбиту.

Ким Чен Ын задавал много вопросов, пишет "Интерфакс", интересовался характеристиками топлива для ракеты, о том, куда падают её отработавшие ступени.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Москва помогать Пхеньяну строить космические спутники, Путин сказал, что именно поэтому он и Ким Чен Ын приехали на космодром Восточный.

"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - цитирует Путина ТАСС.