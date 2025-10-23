 
Осінні канікули у школах Одеси пройдуть за планом

С понедельника, 27 октября, школьники уходят на каникулы. Как сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич решение об изменении структуры учебного года принимается педагогическими советами учебных заведений с учетом рекомендаций от областной военной администрации, которая инициировала перенос осенних каникул на зимний период. Однако большинство учебных заведений Одессы, учитывая мнения родителей и рекомендации педагогов поддержало возвращение осенних каникул.

Что касается отдыха детей зимой, каникулы начнутся в конце декабря. В то же время, по словам чиновницы, из-за празднования Рождества возможны корректировки дат зимних каникул.


