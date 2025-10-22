 
Учора, 18:00

ТЕО 807 Ведучий - протоієрей Димитрій Макаров

14-го октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в Свято-Покровском Мариновском мужском монастыре. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Южненский Диодор, епископ Тарутинский Алипий, епископ Овидиопольский Анастасий, духовенство города, братия обители и гости в священном сане.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 14-го октября архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе города Измаила по случаю престольного праздника.

Накануне дня памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, вечером 10-го октября, архиепископ Арцизский Виктор возглавил всенощное бдение в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители.

10 октября архиепископ Арцизский Виктор совершил чин пострижения в великую схиму насельника Свято-Успенского монастыря монаха Макария (Литвина). Новопостриженный схимонах получил имя Кукша — в честь преподобного Кукши Одесского.

Студенты Одесской духовной семинарии стали слушателями практического спецкурса по психологии. Авторы спецкурса — специалисты по психологии Вера Лозан, которая является клиническим психологом и специалистом по детско-родительским отношениям, а также протоиерей Василий Кобан, психолог и психотерапевт.

Каждый человек носит в сердце груз — иногда легкий, а иногда тяжелый, камнем лежащий на душе.

Мы можем улыбаться, делать вид, что все хорошо, но внутри нас нередко живет нечто, что не дает покоя — слово, поступок, ошибка, о которой совесть шепчет: «Неправильно…». Вот ради этого шепота совести и дана нам исповедь.

Исповедь — это не просто обряд, не формальность. Это встреча. Встреча человека с Богом, Который не обвиняет, а ждет. Многие боятся исповеди, как будто идут на суд. Но на самом деле это не суд, а врачебный прием, где Христос — Лекарь, а священник — лишь свидетель, ассистент, который помогает душе излить то, что накопилось.

Когда человек говорит: «Я больше не пойду на исповедь, ведь все равно снова согрешу», — это примерно, как больной, который не хочет идти к врачу, потому что болезнь возвращается. Да, мы снова падаем. Но Бог не устает поднимать. В этом и тайна любви Божией — не в том, что Он ждет безупречных, а в том, что принимает кающихся. Исповедь — это не унижение, а освобождение. После нее человек нередко чувствует себя легче, словно заново дышать начинает.

Ведь там, где произносится правда, уходит ложь. Там, где человек открывает свое сердце, туда входит благодать.




