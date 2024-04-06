1:13 - В праздник Торжество православия, 24-го марта, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Одессы. Его Высокопреосвященству сослужили: архиепископ Южненский Диодор, ахиепископ Арцизский Виктор, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, а также духовенство Одесской епархии.

4:25 - По уже существующей традиции, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в день Торжества Православия были вынесен из ризницы наместника обители архиепископа Арцизского Виктора ковчеги с мощами святых угодников Божиих – для совершения молебнов и поклонения многочисленных верующих.

5:46 - В Свято-Иверском Одесском мужском монастыре 23-го марта, в день престольного праздника в честь 40 мучеников Севастийских, праздничную Божественную литургию возглавил наместник обители архиепископ Южненский Диодор в сослужении братии обители.

6:21 - 27-го марта, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в день праздника в честь образа Божией Матери «Феодоровская» в Свято-Покровском кафедральном соборе Измаила. С 2003-го года в городе совершается крестный ход со списком Феодоровской иконы Божией Матери, написанным специально для этого торжества.

7:10 - По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела Одесская епархия Украинской Православной Церкви передала для нужд отделения онкогематологии Одесской областной детской клинической больницы инкубатор для тромбоцитов и медикаменты. Оборудование приобрели на средства, собранные на ярмарках, приуроченных к Сретению Господню, а также Дню онкобольного ребенка.

9:47 - 23-го марта в Измаиле состоялся спортивный турнир в честь памяти великого угодника Божия святителя Николая Японского, который был выдающимся миссионером и также призывал к здоровому образу жизни.

11:23 - Преподобный Симеон Новый Богослов о духовной жизни и совершенствовании говорил так: «Как желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание, потому что так нельзя, но прежде кладем основание, потом строим дом, и тогда уже возлагаем кровлю, так надлежит нам поступать и в отношении к духовному: прежде положим основание, т. е. станем хранить сердце и изгоним из него страсти, потом построим духовный дом, т. е. прогоним мятеж, воздвигаемый в нас злыми духами посредством внешних чувств, и навыкнем пресекать сию брань как можно скорее, и тогда же возложим и кровлю - совершенное отрешение от всего, чтоб всецело предаться Богу, - и тем закончим духовный дом свой во Христе Боге, Которому слава вовеки».