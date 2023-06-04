ТЕО – 683 Ведучий – протодіакон Павло Кодимський

«О, Преславная Мати... даруй нам, рабом Твоим, премудрость и разум», - так просим мы Пресвятую Богородицу перед Ее иконой «Прибавление ума». В воскресный день,

28-го мая, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский освятил новый летний храм в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума» в комплексе храма святой преподобномученицы Елисаветы на улице Архитекторской.

30-го мая, в день памяти праведного Ионы, Одесского чудотворца по благословению Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Южненский Диодор возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергея, а также многочисленного духовенства города.

1-го июня, в праздник равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены, Свято-Константино-Еленинский Измаильский мужской монастырь отметил престольное торжество. Богослужение накануне вечером и в день праздника возглавил наместник обители архиепископ Болградский Сергий.

В Иверской обители записали молитвенное правило ко Святому Причащению для тех, кто не может прочесть его самостоятельно, и разместили на ютуб-канале Свято-Иверского Одесского мужского монастыря. В правило входят Канон покаянный, Канон к Пресвятой Богородице, Канон к Ангелу Хранителю, Акафист Иисусу Сладчайшему, Акафист Пресвятой Богородице, Акафист Святителю Николаю, Канон ко Святому Причащению и молитвы ко Святому Причащению. Молитвословия читает викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор в сопровождении хора Иверского Одесского монастыря.

29-го мая ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил экзаменационную комиссию на золотошвейном отделении ОДС. Студентки представили для оценки свои дипломные и курсовые работы. По завершению экзамена отец ректор отметил, что воспитанницы Одесской духовной школы показали высокий уровень мастерства, знаний и усердия.

Поздравляем одного из старейших клириков Одесской епархии Украинской Православной Церкви архидиакона Пимена (Шувалова), насельника Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, с юбилеем – 85-летием со дня рождения! Искренний сердечный молитвенник, отец архидиакон для верующих одесситов стал одним из почитаемых старцев Свято-Успенской обители. Желаем юбиляру крепкого здоровья, сил, еще долгих лет жизни, спасения бессмертной души!

Святитель Феофан Затворник говорит: «Господь Иисус Христос это лоза, дерево виноградное; христиане это ветки и отростки. Мы прицепляемся к Нему верою, плод же приносим жизнью по вере. Отец Небесный — вертоградарь, Который смотрит за этим деревом. Какая ветвь не приносит плода, то есть кто верует, а не живет по вере, ту Он отсекает; а какая приносит плод, ту очищает, то есть кто не только верует, но прилагает усердие жить по вере, тому Бог всячески помогает обогащаться добрыми делами, которые являются плодами веры. Согласно этому правилу христиане должны обустраивать свою жизнь, твёрдо помня, что без Господа ничего сделать нельзя». Да поможет нам всем Господь!