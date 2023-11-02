1:51 - 22-го октября, в день памяти преподобного Гавриила Афонского, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре. Владыке митрополиту сослужили архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, духовенство города и братия обители в священном сане. 4:23 - 23-го октября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил заупокойное богослужение на кладбище Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Вместе с Владыкой молились ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, благочинный Таировского округа Одессы протоиерей Владимир Терлецкий и братия Успенской обители. 6:23 - 25-го октября, в день празднования Иерусалимской иконы Матери Божией, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную Божественную Литургию в одноименном храме в честь Богородицы, который находится в поселке Шевченко в Суворовском районе Одессы. 8:37 - 26-го октября, в день памяти иконы Божией Матери «Иверская», Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил престольный праздник в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, епископа Гостомельского Аркадия, а также духовенства епархии. 11:04 - 25-го октября, в день празднования Иерусалимской иконы Богородицы, праздничную Божественную литургию и крестный ход совершили в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. Так в обители молитвенно отметили престольный праздник новопостроенного просторного Богородице-Иерусалимского храма. 12:54 - По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, преподаватель архимандрит Серафим (Раковский), также протоиерей Димитрий Гарчук и студент 3-го курса ОДС Куренной Илия приняли участие в ХV Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы». 14:37 - Осуждение ближних - самый распространенный грех. От него редко бывают свободны и самые благомыслящие и благонамеренные люди. Осуждение других для многих является потребностью. Без пересудов, точно как бы без пищи, многие бывают молчаливы, скучны. Но сказано: «Не судите, да не судимы будете», то есть не осуждайте других, чтобы и самим вам не быть осужденными. Нам ли осуждать других, когда мы сами каждую минуту достойны осуждения, сами каждую минуту падаем, согрешаем, наводим других на грех и подаем повод к осуждению себя. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его, говорит апостол Павел в послании к Римлянам. Кто поставил вас судьями над другими? Кто дал право на этот суд? Согрешающий согрешает пред Богом, он Его создание и слуга, поэтому Бог может его и осудить, и наказать, но Он же может его простить и помиловать. Вы осуждаете других, но знаете ли причину их падений, увлечений и ошибок? Если бы вы могли проникнуть в изгибы сердца их - во внутренняя их, вы, быть может, не осуждать, а жалеть стали бы их. Избегайте греха осуждения! Смотрите за собой построже, всматривайтесь чаще в свою жизнь, разбирайте более себя самих. Все мы слабы, все мы немощны и, вследствие испорченности нашей природы грехом, более склонны к худому, так что часто, и не любя греха, и не желая его, творим этот грех вследствие этой прирожденной к нему склонности.