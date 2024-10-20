



14-го октября, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию, и накануне праздничное всенощное бдение, в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка в сослужении викариев епархии архиепископа Южненского Диодора и архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, скитоначальника Покровского скита архимандрита Мелетия, наместника Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря архимандрита Анастасия, а также многочисленного духовенства епархии и паломников.

В воскресный день 13-го октября, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме в селе Дачное. Покровская церковь в этот день отметила 200-летие своего основания. Храм является одним из самых древних в предместьях Одессы. Его дружная община благоговейно встретила Владыку Агафангела, прибывшего разделить радость праздника с прихожанами. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 14-го октября архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе города Измаила в день престольного праздника. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в день праздника Покрова Божией Матери, епископ Тарутинский Алипий возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском храме в Александровке. Социальный отдел Одесской епархии собрал более 100-а продуктовых наборов, средств личной гигиены и одежды. Все это будет передано нуждающимся на Востоке Украины. Также те деньги, которые собрали в епархии на благотворительных ярмарках 29-го сентября и 14-го октября, будут переданы вынужденным переселенцам.

11-го октября Церковь молитвенно чтила память святого Вячеслава, князя Чешского, в честь которого освящен один из храмов Марие-Магдалининского комплекса на 9-й станции Большого Фонтана. Здесь в праздничный день совершили торжественное богослужение, которое возглавил настоятель храма протоиерей Димитрий Яковенко. В одном из евангельских повествований мы слышим рассказ о том, как Господь, увидев мать, плачущую о смерти сына - милосердует о ней; в другой раз позван был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять обычные житейские радости и печали не противно духу Его. Так должны поступать и христиане истинные, благоговейные, со страхом проводящие жизнь свою. Однако, они различают в житейском быту порядки от порядков; так как в них много вошло такого, на чем не может быть Божия благоволения. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение их; другими питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того не чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий своих. Тот, кто заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить по-христиански; в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря: «кто меня поставил судьею?». Такой тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которым следует. Будем же стремиться к жизни в духе истинных последователей Христа!