Все мы помним, братья и сестры, как в ночь на 23-е июля 2023-го года, почти ровно год назад, Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы получил значительные повреждения в результате ракетной атаки. Прошло время, и наша Одесская епархия, Владыка митрополит Агафангел, викарные архиереи, все духовенство, многочисленная паства, благотворители совместными усилиями с Божией помощью провели значительные восстановительные работы. И большой радостью для епархии стала первая Божественная литургия, которую вновь совершили в верхнем храме собора - спустя год после трагической ночи.

14-го июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, Всех святых в земле Одесской просиявших, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия, епископа Тарутинского Алипия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря архимандрита Анастасия, наместника Свято-Покровского скита архимандрита Мелетия, а также многочисленного духовенства города.

12-го июля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в храме в честь апостолов Петра и Павла и крестный ход в селе Камышевка Измаильского района. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела,

с 1-го по 4-е августа по дорогам южных благочиний Одесской епархии пройдет ежегодный Богородичный крестный ход. В Одесской духовной семинарии продолжается прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Прием документов проходит с 17-го июня по 15-е августа с 9-ти до 17-ти часов в рабочие непраздничные дни. Телефон для справок: +38 099 530 82 11 (Viber, Telegram, WhatsApp).