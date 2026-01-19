



По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, 19-го января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), на побережье Черного моря в Одессе будет совершено Великое освящение воды. Выбраны локации: пляж «Ланжерон», пляж «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана и пляж «Золотой берег» на 16-й станции. С 10-ти часов утра и до 16-ти часов там будут находиться священники. В 13 часов Великое освящение воды совершит викарный архиерей в сослужении духовенства Одесской епархии.

В день памяти преподобного Серафима Саровского, 15-го января, в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия и братии обители.

11-го января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе города Овидиополя в сослужении духовенства благочиния.

14-го января, в день праздника Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, братия Свято-Успенского Одесского мужского монастыря совершила Божественную литургию в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.

В Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре 14-го января братия также совершила праздничную Божественную литургию, воспоминая отца и учителя Церкви Василия Великого. По окончании литургии совершили молебен, за которым был освящен праздничный пирог «Василопита.

В Одесской духовной семинарии, по благословению ректора протоиерея Димитрия Яковенко и под руководством протоиерея Василия Петручка, воспитанники подготовили праздничные колядки, которыми поздравили митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и всех верующих с Рождеством Христовым.