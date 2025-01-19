



В праздничные дни Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела посетили с рождественским поздравлением преподаватели и студенты Одесской духовной семинарии и сестры Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря.

15-го января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в храмовый праздник Свято-Иверского Одесского мужского монастыря, - викарные архиереи Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор и епископ Овидиопольский Анастасий совершили торжественные богослужения в обители в сослужении братии в священном сане.

12-го января, в Неделю по Рождестве Христовом и перед Богоявлением, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Делень Арцизского района в сослужении епископа Тарутинского Алипия и духовенства благочиния.

14-го января, в день праздника Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре совершили Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

11-го января в Киеве, в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялась Всеукраинская конференция «Рождественские образовательные встречи», посвященная воспитанию детей и молодежи. В мероприятии приняли участие представители Киевской, Одесской, Хмельницкой, Сарненской, Белоцерковской, Уманской, Днепропетровской, Бориспольской, Черкасской, Ровенской, Винницкой, Изюмской, Александрийской, Овручской, Волынской, Черновицко-Буковинской епархий Украинской Православной Церкви. В рамках форума состоялась презентация образовательной онлайн-платформы «Косма».

12-го января, в рамках епархиального проекта «Добро объединяет», Социальный отдел Одесской епархии вручил рождественские подарки детям из семей вынужденных переселенцев и малообеспеченных семей, мальчикам и девочкам с ограниченными возможностями.

Крещение Господа названо Богоявлением потому, что в нем явил Себя так ощутимо Единый истинный Бог в Троице покланяемый: Бог Отец - голосом с неба, Бог Сын - ставший человеком, - крещением. Бог Дух Святой - сошествием на Крещаемого.

Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Это явление в церковной литературе названо еще Теофанией- явлением Божества.

Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца.

Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество.

Придите, устремимся умом ввысь, и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, - спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.