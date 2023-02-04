31-го января, по благословению Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Южненский Диодор совершил чтение акафиста иконе Божией Матери «Млекопитательница» в Успенском храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и братии обители. 29-го января архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском мужском монастыре. В Евангелии дня мы слышим первое возвещение Великого поста – рассказ о Закхее, в душе и жизни которого произошла спасительная перемена. Евангелие отмечает этапы этого пути: послушание – радость – щедрость. «Господи! Половину всего, что у меня есть, я отделяю для нищих». Закхей делает так не для того, чтобы спастись, а потому, что уже спасен. 29-го января братия Свято-Константино-Еленинского мужского монастыря во главе с архиепископом Болградским Сергием, наместником обители, совершили Божественную литургию и молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Благоуханный Цвет». В этот день Православная Церковь празднует поклонение честным веригам апостола Петра, которые бережно хранятся в Риме и выносятся в праздник, чтобы все верующие могли им поклониться. Одержимые разными болезнями, приходят к ним с верой и получают исцеление. 29-го января, в преддверии дня памяти преподобного Антония Великого, братией Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря был отслужен полиелей. Святой Антоний наиболее известен из первых монахов. В возрасте 18-ти лет он испытал потрясение, услышав во время церковных чтений Евангельский призыв раздать имение и следовать за Христом. Тогда он отдал свое имущество бедным и сначала поселился в хижине под руководством старца, а затем в одиночестве удалился вглубь египетской пустыни, где закрылся в заброшенной крепости и 20 лет противостоял смерти и демоническим силам. 1-го февраля православные верующие отмечают день памяти преподобного Макария Великого. Накануне вечером братией Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря было совершено полиелейное богослужение. Преподобный Макарий родился около 300-го года в египетском селении Птинапор. Услышав об Антонии Великом, преподобный Макарий стал его учеником и прославился многочисленными чудесами. Около 360-го года Макарий Великий, Египетский основал монастырь, названный затем его именем. Как христианин должен относится к числу 666? Что говорят об этом святые отцы и современные богословы? Ответить на этот вопрос мы попросили доктора богословия, преподавателя Одесской духовной семинарии, клирика храма мученицы Татианы протоиерея Димитрия Предеина. Святитель Феофан Затворник на вопрос, почему Бог не слышит наши молитвы, отвечал так: «Наши молитвы не слышит Господь потому, что мы воссылаем прошения наши к Богу не усердно, будто мимоходом, и притом так, что, помолившись однажды ныне, завтра ждем исполнения своей молитвы, не думая попотеть и переутрудить себя в молитве. Вот и не слышится и не исполняется молитва наша потому, что сами не исполняем, как следует, положенного для молитвы закона надежды и усердной неотступности».