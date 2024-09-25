По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в день церковного новолетия архиепископ Арцизский Виктор совершил чин обновления храма и Божественную литургию в надвратном храме в честь мучеников Бориса и Глеба Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. Викарному архиерею сослужили ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, наместник Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря архимандрит Анастасий, братия Успенской обители и преподаватели духовной семинарии.

17-го сентября, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию и крестный ход в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в селе Дунайское в день престольного торжества. Престольный праздник молитвенно отметили

19-го сентября в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре. Была совершена Божественная литургия, за которой молились настоятельница игумения Серафима, сестры монастыря и многочисленные паломники. На 2-м Христианском кладбище Одессы есть захоронение, в котором нашли упокоение шесть настоятельниц Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря: схиигумении Архелая и Рафаила, игумении Тавифа, Сосанна, Миропия и Олимпиада. По случаю восстановления могилы настоятельниц монастыря на кладбище была отслужена панихида, которую возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в рамках проекта «Добро объединяет» в Одесской епархии готовят необходимое для того, чтобы содействовать эвакуации жителей города Покровска Донецкой области. Просим посильно помочь собрать средства для этой социальной миссии. Святой праведный Алексий Мечёв говорил: «Господь сталкивает нас с людьми не напрасно. Мы вот все относимся к людям, встречающимся с нами в жизни, равнодушно, без внимания, а между тем Господь приводит к тебе человека, чтобы ты дал ему, чего у него нет. Помог бы ему не только материально, но и духовно: научил любви, смирению, кротости — словом, привлек ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. Господь дает тебе случай сделать добро, приблизиться к Богу. Если ты не хочешь, Он найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему». Итак, не будем противиться воле Божьей, а с усердием исполним заповедь Господню о любви к ближнему.