В Вене состоялся гранд-финал Евровидения 2026. Победа досталась представительнице Болгарии Dara, которая выступила с песней Bangaranga. Представительница Украины LELEKA заняла девятое место на конкурсе с общим количеством баллов 221.

В соцсетях LELEKA поддержали коллеги и знаменитости. Национальные жюри отдали украинской артистке 54 балла, а зрители — 167. Всего за победу боролись 25 артистов. Наталья Могилевская в Instagram отметила, что недовольна тем, как национальные жюри оценили выступление LELEKA.

«Кому понравилось Евровидение? Выступление LELEKA? And 0 points goes to европейское жюри. LELEKA гордимся тобой! Это было невероятное выступление. Стая белых аистов, возвращайтесь домой. Ждем», — написала Могилевская.

А вот Женя Кот, который вошел в состав национального жюри Украины на Евровидении 2026, считает, что поставка «не смогла полностью подчеркнуть силу пения LELEKA». «Это был очень интересный и ответственный опыт. Относительно выступлений — в этом году было много сильных артистов. Поздравляю представительницу Украины с выступлением и хорошим результатом. LELEKA продемонстрировала мощный вокал, но, по моему мнению, сама постановка не смогла полностью подчеркнуть силу ее пения. Хотя потенциал был как минимум — попасть в пятерку», — прокомментировал танцор.

Режиссером номера LELEKA для Евровидения стал Илья Дуцик. Представительница Украины выступила с песней Ridnym, а благодаря Ярославу Джусю на сцене Евровидения впервые зазвучала украинская бандура.

«Спасибо, это было невероятно глубоко», — отметила Маричка Падалко.





«Ты невероятная, пташка! Представляю, какое это напряжение, ответственность, но ты справилась! У тебя огромный талант, думаю еще не раз мир услышит твои невероятные авторские песни, в которых звучит украинская душа! Обнимаю!», — написала Антонина Хижняк.





«Пела сердцем, и это почувствовали все. Умничка наша», — прокомментировала MamaRika.

Музыкальный эксперт и продюсер Михаил Ясинский отметил, что представительница Украины LELEKA выполнила свою задачу на конкурсе на все 100%, и должна была быть в топ-5.

