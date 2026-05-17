Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявил об открытом конфликте с главой Национального банка Украины Андреем Пышным и фактически обвинил руководство Нацбанка в создании препятствий для работы Укрпочты во время войны.

Об этом он сказал в разговоре с журналисткой Татьяной Гончаровой.

Во время интервью Гончарова прямо спросила Смилянского, идет ли речь о "личной войне менеджера большого сорта с менеджером большого сорта", на что Смелянский ответил утвердительно.

Глава Укрпочты также заявил, что руководство НБУ не понимает реалий жизни и работы на прифронтовых территориях.

"Поднимает тот, кто на земле, а не тот, кто в кабинете. И в кабинете немного хочется спать. Ты или работаешь — вот я через два дня буду прямо у линии фронта, ты или там работаешь и понимаешь, что надо тем людям", — заявил он.

Смелянский также раскритиковал регуляторную политику Нацбанка, заявив, что решения принимаются людьми, которые не видят реальной ситуации в регионах.

"Например, когда ты приезжаешь после освобождения города, понимаешь, что людям после стресса надо шоколадку — потому что они под стрессом, им сладкое надо. Но если ты там не был, то ты этого не знаешь. Ты можешь писать кучу каких-то непонятных постановлений, совещаний. Взгляд на жизнь формируется, когда ты ее видишь", — сказал он.

Отдельно Смелянский поставил под сомнение границы полномочий НБУ и заявил, что Нацбанк фактически блокирует запуск отдельных решений.

"НБУ у нас независимый орган. Поэтому ничего с ним сделать нельзя. Он как Папа Римский — независимый", — заявил он.

После этого глава Укрпочты прямо поставил вопрос о возможном превышении полномочий Нацбанком.

"Считаете ли вы, что Нацбанк вышел за пределы своих полномочий?" — сказал Смелянский.

В то же время он признал, что долгое время сознательно воздерживался от публичной критики НБУ.

"Я целый год был очень сдержанным. Потому что в том числе я пообещал это руководству государства и не комментировал ту ерунду, что они писали. Ну, кроме того, когда уже совсем вышли за берега. Но ведь это не сработало, правда? То есть когда ты себя ведешь вежливо, то потом видишь, что вежливость не работает. Ну, смотрите, если вы умный человек, что-то пробуете делать — не получается. Ну, ты либо должен как-то изменить подход, либо прекратить это делать. Прекращать я не хочу, поэтому будем как-то дальше работать", — заявил глава Укрпочты.





