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Учора, 12:00

Ви думали у нас дно? Але знизу знову постукали. Глава "Укрпошти" запропонував випустити марку "Будапештський меморандум - х@йня"

Категория: Новини / Події

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Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский после матерного интервью Владимира Зеленского предложил выпустить марку со словом “х@йня”. Предложение он опубликовал на своих страницах в социальной сети. 

“Пока вы голосуете за лучшую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025-го. А после интервью президента подумалось, не продолжить ли серию “Русский военный корабль, иди... !” маркой “Будапештский меморандум — это х@йня”. Что скажете, будет популярной?” — спросил у подписчиков гендиректор “Укрпочты”. 

 Он также прикрепил к посту предполагаемый дизайн марки — снимок подписания упомянутого документа президентами Украины Леонидом Кучмой, России Борисом Ельциным, США Биллом Клинтоном и премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором с прифотошопленным рядом Зеленским.

Одни подписчики Смелянского одобрили идею и даже выразили по ее поводу восторг, другие раскритковали, написав, что и публично материться президенту страны, и тиражировать матерные высказывания государственной компании — мягко говоря, дурной тон. 

Напомним, нецензурную характеристику меморандуму президент Украины дал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.




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