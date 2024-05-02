сообщил генеральный директор Игорь Смилянский. Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной очищению Черного моря от оккупантов. Марка будет называться "Русский военный флот - ко дну". Об этомгенеральный директор Игорь Смилянский.

"Решили, что именно сегодня важно объявить о ее выходе. Марки, которая объявляется в "чистый четверг" и посвящена очищению нашего Черного моря от оккупантов, - "Русский военный флот - ко дну!" - говорится в сообщении.

На марке изображены корабли, уничтоженные или поврежденные нашими ВСУ, ВМС, ГУР и СБУ.

На марке также изображен корабль российской армии "Адмирал Макаров".

"Не случайно на марке изображен единственный, пока не до конца пораженный корабль "Адмирал Макаров". Как вы помните, наши марки пророческие, так что с ним будет после выпуска марки - не трудно догадаться. Это же третья марка в серии "Русский военный корабль, иди…", затем "Русский военный корабль… все!" ну, и теперь "Русский военный флот - ко дну", - рассказали в Укрпочте.

Марка будет введена в обращение 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом. Ее можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн.

Почтовый оператор также предлагает конверты по тематике морского боя и открытки, посвященные зерновому коридору, открытому благодаря морской победе.