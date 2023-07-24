Легендарная почтовая марка "Русский военный корабль, иди...!" получила гран-при награду Международной филателистической художественной премии "Азиаго" в Италии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Украинские почтовые марки продолжают покорять мир и получать награды на международных конкурсах. Легендарная марка "Русский военный корабль, иди...!", которая была презентована "Укрпочтой" 12 апреля 2022 года, получила высшую награду Международной филателистической художественной премии "Азиаго" (Италия) - гран-при, или как его еще называют сами организаторы - "филателистический Оскар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав международного жюри конкурса филателистической премии "Азиаго" входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, чиновники. Среди 35 стран-участниц "филателистический Оскар 2023 "за лучшую марку получила "Укрпочта".

Торжественная церемония и вручение наград прошла 23 июля на муниципальной площади Азиаго, провинция Виченца.

Легендарная марка от "Укрпочты" - что известно

Как сообщалось, в апреле 2022 года "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди...!". Эти слова сказал украинский пограничник с острова Змеиный, когда оккупанты сказали ему сдаться. Тираж марки с кораблем стал рекордным и равнялся 1 миллиону экземпляров.

16 июня стало известно, что "Укрпочта" получила победу в премии "World Post & Parcel Awards - 2023". Марка "Русский военный корабль, иди...!" была признана лучшей в мире в 2022 году.

Также "Укрпочта" была отмечена наградами почетной премии в сфере почтовой и экспресс-доставки" World Post & Parcel Awards 2023 "сразу в трех категориях:"филателистическая кампания года", "почтовый оператор" и в специальной номинации "Лидер отрасли". Торжественное награждение победителей тогда прошло 14 июня в столице Эстонии, Таллинне.