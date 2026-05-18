Мистецтво, що дарує натхнення: в Одесі працює незвичайна виставка арт-текстилю

У галереї Галерея на Грецькій триває виставка «Арт-текстиль», яка об’єднала творчі роботи талановитих митців, закоханих у декоративне та текстильне мистецтво. Експозиція, що працюватиме до 2 червня, стала яскравою подією культурного життя Одеси, продемонструвавши багатство художніх ідей, оригінальних технік та сучасного авторського бачення текстилю як повноцінного виду мистецтва.

На відкритті виставки виступив народний художник України, голова Одеської обласної організації Національна спілка художників України, відомий живописець і педагог Анатолій Горбенко. У своєму зверненні він наголосив на особливій місії мистецтва — дарувати людині емоції, внутрішнє світло та бажання жити й творити.

«Найцінніше для художника — бачити, як люди повертаються на виставку знову і знову, приводять друзів і дітей, прагнуть ще раз пережити ці емоції та насолодитися красою, побаченою очима митця. Саме в цьому і полягає наша головна місія», — зазначив Анатолій Горбенко.

Виставка переконливо демонструє, наскільки важливим є художнє оформлення у текстильному мистецтві. Саме завдяки професійному поєднанню кольору, фактури, композиції та декоративних елементів текстиль перетворюється не лише на предмет побуту, а й на самостійний мистецький образ, здатний створювати атмосферу, формувати естетичний простір та передавати глибокі авторські ідеї.

В експозиції представлено велику кількість цікавих і цінних художніх рішень — від класичних декоративних композицій до сміливих сучасних експериментів. Кожен автор пропонує власний погляд на можливості текстилю, працюючи з різними матеріалами, техніками та образами. Саме це жанрове й стилістичне розмаїття робить виставку особливо живою, емоційною та актуальною для широкого кола глядачів.

«Арт-текстиль» ще раз доводить, що сучасне українське мистецтво продовжує активно розвиватися навіть у складні часи, а одеські художники залишаються носіями потужної творчої енергії та високої культури.



