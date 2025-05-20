11-го мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре Божественную литургию возглавил наместник обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении архиепископа Болградского Сергия и братии монастыря. В день святого мученика Диодора,

12-го мая, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия и городского духовенства.

15-го мая, в день памяти благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, престольный праздник надвратного храма Успенского монастыря, игумен обители архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в Свято-Борисо-Глебском храме в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, секретаря семинарии архимандрита Тихона (Василиу), преподавателей духовной школы и братии монастыря в священном сане. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского,

11-го мая архиепископ Арцизский Виктор совершил постриг в великую схиму насельника Свято-Успенского мужского монастыря архидиакона Пимена. Новопостриженный получил имя в честь преподобного Пимена Великого. В Одесской духовной семинарии состоялась экзаменационная сессия, которая продемонстрировала, чему научились воспитанники духовной школы за 2024-2025-й учебный год. Ежегодно в конце весны для первокурсников эти экзамены становятся новым опытом, показывая, какие знания они усвоили и над чем еще необходимо работать. А для четвертого курса это выпускная пора.

С 7-го по 11-е мая в Одесской епархии приняли воспитанников Киевской духовной семинарии, которые приехали в наш город с паломнической поездкой. Студенты посетили духовные святыни и культурные достопримечательности Одессы. В это воскресенье Церковь вспоминает дивную беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иаковлева. Это евангельское событие раскрывает перед нами глубину милости Божией и силу преображающей встречи с Христом. Самарянка — женщина с непростой судьбой, с замкнутым сердцем, пришла в полдень за обычной водой, но нашла Источник воды живой. Господь, Который знает тайны сердца, не отвергает ее, но, напротив, обращается к ней с кротостью и любовью, открывая ей истину шаг за шагом. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Посмотри на мудрость Учителя: Он не упрекает прямо, чтобы не испугать, но сначала обращает внимание на чудо, потом — на уважение, и наконец — на ее грех». Так Господь действует и с нами. Он терпеливо ждет, когда мы, как самарянка, откроем сердце. Он не сокрушает, а врачует, не унижает, а поднимает. Она, приняв откровение о Мессии, сама становится благовестницей. Она оставляет водонос свой — знак прежней жизни — и спешит в город делиться вестью о Христе. Вот пример истинного обращения! И мы, дорогие братья и сестры, призваны к этому же: встретить Господа не только разумом, но и сердцем. Христос и сегодня ждет нас у колодца — в таинствах Церкви, в молитве, в Своем слове. Он не отвергает нас, какими бы мы ни были. Он жаждет нашего спасения. Мы же должны принять Его живую воду — благодать, которая утоляет жажду души. И, как самарянка, нести свет Христов другим — словом, примером, любовью.