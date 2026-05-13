Одеських козаків-митців відзначили за патріотизм і служіння Україні. Фото

В Одесі відбулося урочисте вшанування представників громадських організацій «Козацький театр «Отаман» і «Всеукраїнський козацький центр культури та спорту» (ВКЦ).

В.о заступника Одеського міського голови Костянтин Талалаєв вручив 14 членам творчого колективу нагороди - Подяки Одеської міської військової адміністрації.

Вітаючи нагороджених, заступниця Одеського міського голови Алла Бех відзначила важливість їхньої роботи у цей складний для країни час:

«Сьогодні ми вшановуємо митців і патріотів, які не лише зберігають і популяризують українську козацьку культуру та спорт, але й є прикладом незламності і патріотизму. Ваша громадська діяльність, волонтерство та служіння Україні – це те, що об’єднує вашу команду. Дякуємо вам за вашу працю та відданість», - сказала Алла Бех.

Громадські козацькі організації мають тривалу історію. ВКЦ розпочав свою діяльність ще у 2003 році (козацький колектив «Отаман»), а офіційно козацький театр «Отаман» переродився у 2006 році. Колективи відомі своїми яскравими шоу-спектаклями, благодійними проєктами та активним розвитком козацьких видів спорту, зокрема бойових мистецтв.

Привітав творчий колектив і голова РО НСЖУ Юрій Работін, вже багато років він опікується судьбою «Козацького театру «Отаман».

У військовий час багато членів творчих колективів ВКЦ і театру «Отаман» служать у Збройних Силах України або проводять благодійну діяльність, допомагаючи нужденним мешканцям міста та країни.

Під час заходу з нагоди 20-річчя театру також відбулася офіційна реєстрація рекорду України від реєстру рекордів України: «Найстаріший козацький музично-драматичний театр України».









