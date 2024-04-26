Козацький цикл Леоніда Давиденка

12 квітня у Криворізькому міському виставковому залі відбулося відкрилася персональної виставки живопису заслуженого художника України Леоніда Давиденка. На вернісажі відвідувачі побачили 60 колоритних картин митця. «Творче надбання художника - сотні творів живопису і графіки з ліричними, драматичними і гумористичними мотивами. Але найбільш значущим у доробку є козацький цикл, який нараховує десятки самостійних полотн. В їх основі – антологічні образи козака Мамая, улюбленого персонажа українського фольклору», - презентує колекцію виставковий зал.

Поздоровити «майже ювіляра» прийшли не тільки друзі та колеги по творчому цеху, а й заступник Криворізького міського голови Сергій Мілютін. У своїй промові Сергій Сергійович відзначив особистий вклад Леоніда Давиденка, як голови Спілки художників Кривого Рогу. Зазначив що культурне надбання митця складається з трансляції глибинних народних образів, які можна зустріти у дитячому мистецтві, що говорить про виклику цінність творчого надбання майстра, бо діти є найбільш чутливі до витоків народної спадщини.

Після чого, від імені Міського голови Юрія Вілкула, Сергій Мілютін нагородив Леоніда Давиденка Почесною грамотою «За заслуги».

Слова привітання майстру від Одещини промовив Голова оргкомітету загальнонаціонального конкурсу, Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, зокрема Юрій Анатолійович відмітив неповторний авторській стиль та майстерне декоративне втілення улюблених народних образів в полотнах відомого криворізького майстра.

Виставка сучасного українського мистецтва прикрашалась чудов ими виступами народних музикальних колективів.