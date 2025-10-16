В Одеській спілці журналістів відсвяткували День Козацтва

«Це твори учасників міжнародних пленерів, що вже не перший рік проходять в Одесі. Тут представлені не лише українські митці, а й автори з різних країн світу, і всі вони присвятили свої роботи історії козацтва на теренах нашого краю.

Ви зможете побачити, як художники відчувають історію та що саме вирішили закарбувати у своїх творах. Усі роботи талановиті, різні за технікою, але гідні бути представленими в цій експозиції. Виставка відбувається за підтримки Одеської обласної ради миру та громадської організації “Спілка митців Бериковіддія” Одеської єпархії».