В Одеській спілці журналістів відсвяткували День Козацтва

В офісі Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відбулося урочисте святкування Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.
Свято розпочав голова Одеської РО НСЖУ Юрій Работін, який привітав присутніх і подякував усім, хто долучився до організації події.
Виставка про козацьку історію
Директорка Одеської міської художньої галереї Надія Фоміна представила експозицію картин, присвячених історії козацтва на теренах Одещини:
«Це твори учасників міжнародних пленерів, що вже не перший рік проходять в Одесі. Тут представлені не лише українські митці, а й автори з різних країн світу, і всі вони присвятили свої роботи історії козацтва на теренах нашого краю.
Ви зможете побачити, як художники відчувають історію та що саме вирішили закарбувати у своїх творах. Усі роботи талановиті, різні за технікою, але гідні бути представленими в цій експозиції. Виставка відбувається за підтримки Одеської обласної ради миру та громадської організації “Спілка митців Бериковіддія” Одеської єпархії».
Благословення і сила духу
Настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря матінка Серафима наголосила на духовній і національній єдності українців:
«Ми зібралися, щоб відзначити свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва. Велика шана вам, Юрію Анатолійовичу, — ви наш козацький гетьман, людина, яка об’єднує нас і веде до нових перемог.
Одеса — це Україна! Одеське козацтво — це українське козацтво! Ми — спадкоємці славного Війська Запорозького, яке подарувало нам безліч перемог».
Під час заходу відбувся старовинний ритуал посвяти у козаки, який провів отаман крайового козацького товариства «Чорноморське козацьке військо» Всеукраїнської громадської організації «Українське козацтво» Анатолій Петько.
Відомого одеського волонтера Дениса Мошкіна було посвячено козаком і надано йому звання сотника.
Матінка Серафима тепло привітала нового козака:
«Мені хочеться привітати нового воїна козацького війська — Дениса Ігоровича, який багато робить для того, щоб Україна перемагала. Ми завжди будемо молитися за українське козацтво. Воно повинно зростати й долучати дедалі більше молоді, щоб козацький дух охопив усю Україну».
Вітання від представників влади та громадськості
Зі словами привітання виступила Таміла Афанасьєва, голова комунальної установи «Грантовий офіс “Одеса 5Т”, депутатка Одеської обласної ради, голова Одеської обласної Ради Миру:
«Як завжди у вас, Юрію Анатолійовичу, — затишно, тепло, і навколо багато гарних, справжніх людей. Сьогодні ми відзначаємо наших козаків — щирих, сильних духом.
Одеса й Україна нині такі ж незламні, як козаки багато років тому. І я теж хочу приєднатися до вас — наступного року обіцяю стати козачкою!»
Також від чинних депутатів Одеської обласної ради присутніх привітав Олексій Кобильників, який побажав миру, єдності та сили українському народові.
Нагородження та творчі виступи
Під час свята Юрій Работін провів церемонію нагородження лауреатів 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» імені Івана Дзюби.
Серед нагороджених — Олександр Гудзовський, автор і ведучий YouTube-каналу «Доросла розмова»:
«Вже сім років я працюю в медіасфері. Маю понад 600 тисяч підписників у різних соцмережах. Ми розповідаємо про нашу рідну Одесу, її життя, людей і підтримуємо місцевий бізнес. Дякую за підтримку — завдяки вам на нашому каналі відбуваються чудові зміни».
Святковий настрій підтримували чудові музичні номери у виконанні викладачів та учнів Одеської музичної школи №5, які подарували гостям яскраві творчі емоції.
Свято в офісі Спілки журналістів стало символом духовного піднесення, патріотизму та єдності громади, яка береже й продовжує козацькі традиції в сучасній Одесі.