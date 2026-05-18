Україна — чемпіон Європи з Combat ICO 2026

У німецькому місті Любек з 14 по 17 травня відбувся Чемпіонат Європи з Combat ICO 2026, який став справжнім тріумфом для національної збірної України. Українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, силу духу та справжній командний характер, виборовши перше загальнокомандне місце серед найсильніших збірних континенту.

У підсумковому медальному заліку збірна України впевнено посіла першу сходинку п’єдесталу, випередивши команди Німеччини та Уельсу. До складу української делегації увійшли 158 спортсменів, 26 тренерів та 10 суддів. Загальний результат команди вражає: 128 золотих, 116 срібних та 45 бронзових нагород.

Вагомий внесок у перемогу національної збірної зробили представники Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та Одеської обласної федерації COMBAT самозахист ICO — вихованці KOGAN TEAM під керівництвом заслуженого тренера України Наталії Коган. Одеська команда продемонструвала блискучий результат, здобувши 20 золотих, 8 срібних та 5 бронзових медалей.

Успіх української збірної став можливим завдяки злагодженій роботі тренерів, спортивних федерацій, партнерів та організацій, які забезпечили спортсменам якісну підготовку, тренувальні бази, спаринг-партнерів, майстер-класи та семінари. Особливу подяку спортсмени висловили Боксерському клубу та клубу єдиноборств «Академія Боксу», Національному університету «Одеська юридична академія», а також численним тренерам, наставникам і керівникам федерацій, які підтримують розвиток бойових мистецтв в Одеському регіоні.

Перемога України на чемпіонаті Європи вкотре підтвердила високий міжнародний рівень української школи єдиноборств та стала яскравим свідченням сили, єдності й незламного спортивного характеру українців.



