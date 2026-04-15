Сьогодні, 14:00

Одеські спортсмени — серед найкращих на Чемпіонаті України з ушу

На Чемпіонаті України з ушу у складі збірної Одеської області гідно виступили представники Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, вихованці боксерського клубу та клубу єдиноборств  «Академія Боксу» БК «Академія Боксу».

Спортсмени Дмитро Ковалько та Олександр Поскочин (тренер — Вадим Нікітюк) продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши дві золоті та одну срібну нагороди.

Загалом збірна Одеської області виборола 57 медалей і впевнено посіла перше загальнокомандне місце, підтвердивши статус одного з лідерів українського ушу.Вагомий внесок у цей блискучий результат зробили саме одеські спортсмени та їхні наставники. Їхні досягнення — це не лише особистий успіх, а й гордість усього спортивного регіону.





