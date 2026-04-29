Одещина знову серед найкращих: спортсмени AWFL здобули перемоги на Чемпіонаті Європи з Combat Ju-Jutsu

Одеські спортсмени вкотре підтвердили високий рівень української школи єдиноборств на міжнародній арені. На Чемпіонаті Європи 2026 у Словаччина з COMBAT JU-JUTSU представники Всесвітньої бійцівської ліги AWFL у складі Національної збірної України продемонстрували блискучі результати та вибороли престижні нагороди.

Учасники турніру — вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу» — гідно представили Україну та вкотре довели, що Одеська школа єдиноборств є однією з найсильніших у Європі.

Справжньою зіркою чемпіонату стала Анна Сержанюк, яка здобула одразу два титули чемпіонки Європи, виборовши дві золоті нагороди. Відмінний результат показав і Владислав Сторчеус — у його активі золота та бронзова медалі чемпіонату.

Успіх спортсменів став можливим завдяки наполегливій роботі команди наставників та підтримці керівництва ліги. Особливу подяку спортсмени висловлюють тренеру Тарасу Ковальському, президенту та віце-президенту ліги AWFL Валентину Федорову і Тетяні Федоровій, а також меценату спорту Одесанду Біюлі за підтримку та можливість представляти Україну на найпрестижніших міжнародних турнірах.

Перемоги одеситів на європейській першості стали ще одним доказом сили українського спорту та незламного духу наших спортсменів.