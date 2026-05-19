



В Украине уровень доступа к энергонезависимому интернету достиг 54%. Как сообщил Александр Борняков исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины, наиболее активно технология оптоволоконной связи xPON развивается в пяти областях: Винницкой (84%), Ивано-Франковской (77%), Черновицкой (75%), Черкасской (75%) и Волынской (74%). По словам чиновника, именно xPON стала ключевым решением для обеспечения стабильной связи во время блекаутов и постепенно превращается в элемент критической инфраструктуры.

Однако ситуация выглядит несколько сложнее. Лидерами по внедрению xPON стали регионы, которые не были эпицентрами наиболее продолжительных и разрушительных отключений электроэнергии. Это говорит о том, что развитие технологии связано не только с последствиями энергетического кризиса, но и с экономической логикой модернизации сетей.

Для провайдеров проведение оптоволокна особенно выгодно в регионах с плотной конкуренцией, развитым частным сектором и компактной городской застройкой. Винницкая, Черкасская и Волынская области сочетают средние города и небольшие населённые пункты, где строительство сетей обходится дешевле и быстрее, чем в крупных мегаполисах со сложной инфраструктурой.

Свою роль сыграла и относительная стабильность западных и центральных областей в последние годы. Более низкие риски разрушений делают инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру предсказуемыми и быстрее окупаемыми. Кроме того, в этих регионах активно развиваются малый бизнес, IT и сфера услуг, для которых надёжный интернет является жизненно важным ресурсом.

При этом важно понимать, что энергонезависимость xPON остаётся относительной. Оптоволоконная сеть действительно позволяет сохранять связь во время отключений, если узлы провайдера обеспечены резервным питанием. Но в регионах, где отсутствуют длительные массовые обесточивания, внедрение технологии проходит значительно проще — с меньшим количеством аварийных ремонтов и перегрузок сетей.

Таким образом, стремительный рост xPON в «относительно спокойных» областях Украины стал прежде всего результатом экономической эффективности и долгосрочной модернизации инфраструктуры, а не только реакцией на угрозу блекаутов.





