Одещина тріумфує: 35 медалей на Чемпіонаті України з кікбоксингу WTKA

Збірна Одеської області гучно заявила про себе на Чемпіонаті України з кікбоксингу WTKA, продемонструвавши високий рівень підготовки, силу духу та справжній командний характер. У складі команди виступили представники Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. За підсумками змагань спортсмени Одещини здобули 35 нагород:

— 20 золотих медалей,

— 12 срібних,

— 3 бронзові. Особливим досягненням став успіх Аль-Альвана Аднана, який уже другий рік поспіль виборов почесний Кубок «Кращий боєць турніру». Також спеціальними відзнаками за техніку та незламний характер були нагороджені Олексій Маличев і Дмитро Ковалько.

Високі результати продемонстрували вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу», СК «DRAGON MUAY THAI», Теплодарської ДЮСШ №8, СК «Зевс», СК «Крижановський» та інших спортивних клубів регіону.

Окремі слова вдячності пролунали на адресу тренерів — Миколи Євдокименка, Вадима Нікітюка, Володимира Шевченка, Ігоря Пашинського та всіх наставників, які щоденно працюють над розвитком молодих спортсменів, передаючи їм не лише майстерність, а й віру у власні сили.

Підтримати команду на турнірі завітали президент AWFL Валентин Федоров та президент Одеської обласної федерації WTKA Сергій Пятецький. Вони привітали спортсменів із перемогами та відзначили найкращих бійців грошовими преміями.

Важливо, що цей чемпіонат став відбірковим етапом до Чемпіонату світу, який відбудеться у жовтні. За його результатами одеські спортсмени увійшли до складу Національної збірної України та представлятимуть країну й Одещину на міжнародній арені.



