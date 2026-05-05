Монолог органу крізь віки: вечір духовної музики у серці Одеси





Травневого недільного вечора в самому серці Одеси, у кірсі Святого Павла Німецької євангелічно-лютеранської церкви України, панувала особлива, майже позачасова атмосфера. Під склепінням храму звучала музика, що долає століття, — тут відбулося справжнє свято органного мистецтва.

Цей концерт став не просто культурною подією, а глибоким емоційним і духовним переживанням. Кожен твір знаходив відгук у серцях слухачів, перетворюючи вечір на своєрідний діалог із вічністю. Органістка кірхи Вероніка Струк представила нову програму під назвою «Монолог за органом (від Баха до сучасності)», у якій поєднала класику з музикою пізніших епох.

Ведучою концерту стала Ельвіра Паламарчук, яка супроводжувала програму коментарями та створювала особливу атмосферу занурення.

Програма вечора включала твори видатних композиторів:

— Йоганн Себастьян Бах — Прелюдія та фуга до мінор (BWV 546)

— Йоганн Себастьян Бах — Andante з Тріо-сонати №5 (BWV 529)

— Йозеф Райнбергер — Органна соната №17 (сі мажор, op. 181): Фантазія, Інтродукція, Фуга

— Шарль Гуно — Гімн Святої Цецилії

— Каміль Сен-Санс — Органна фантазія №3 (до мажор, op. 157)

— Жан Ален — Дві п’єси для органа: «Сади Семіраміди» (чакона) та «Літанія»

Особливим подарунком для публіки стало виконання знаменитого «Акваріума» Каміля Сен-Санса, яке стало яскравим і незабутнім завершенням музичного вечора.

Цей концерт ще раз довів: органна музика — це не просто мистецтво, а живе дихання історії, здатне торкнутися найтонших струн людської душі.

Четверта неділя після Великодня — Cantate («Співайте Господеві нову пісню, бо Він здійснив чудеса…» Псалом 98:1). Традиційно в цей час лютерани вітають музикантів і людей мистецтва. Віряни громади Святого Павла також прийшли привітати органістку кірхи Вероніку Струк зі святом.







