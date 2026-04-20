Тріумф органної музики: Бах у виконанні П’єра Оффре в Одесі

Квітневого недільного вечора у самому серці Одеси в кірсі Святого Павла панувала особлива атмосфера — під склепінням храму звучала музика, яка не підвладна часу. 19 квітня 2026 року тут відбувся справжній тріумф органного мистецтва: великий Йоганн Себастьян Бах ожив у натхненному виконанні французького органіста П’єр Оффре.

Цей концерт став не просто музичною подією — це була глибока духовна подорож, де кожен звук відгукувався в серці. П’єр Оффре, який гармонійно поєднує мистецьку діяльність із дипломатичною місією, сьогодні обіймаючи посаду радника Посла Франції в Україні, подарував одеській публіці унікальне прочитання барокових шедеврів. Його виконання було сповнене внутрішньої сили, витонченості й особливого французького шарму, що додало нових барв добре знаним творам.

У програмі вечора прозвучали визначні композиції Баха: велична «Органна п’єса» соль мажор (BWV 572), світла й пасторальна Пастораль фа мажор (BWV 590), вишуканий Концерт ре мажор (BWV 1054), глибока Тріо-соната соль мажор (BWV 530), а також драматична Фантазія, адажіо та фуга соль мінор (BWV 542/583). Кожен твір розкривався по-новому — через особисте відчуття маестро, його тонке розуміння стилю та філософії композитора. Особливого звучання вечору додала ведуча концерту Ельвіра Паламарчук, яка майстерно провела слухачів крізь епоху бароко, допомагаючи глибше відчути контекст і зміст музики. Асистентка органіста Вероніка Струк забезпечила бездоганну технічну підтримку виступу.

Цей концерт став справжнім святом для всіх поціновувачів класичної музики. У стінах кірхи звучала не просто органна музика — звучала вічність, гармонія і світло. І саме в такі миті особливо гостро відчувається: культура — це те, що об’єднує, надихає і дарує надію.

Щира подяка маестро П’єру Оффре за цей незабутній вечір, за його щедрість ділитися власним відчуттям музики та за той духовний простір, який він створив для кожного слухача. Одеса ще довго пам’ятатиме цей дотик до великого Баха.