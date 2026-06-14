Директор Национальной разведки США Тулси Габбард на фоне предстоящей отставки "рассекретила" данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

Источник: заявление Габбард, "Европейская правда"

Детали: В заявлении утверждается, что среди таких объектов, где проводятся исследования биологических патогенов, в частности опасных, есть и лаборатории в Украине, которые могут "находиться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны".

В заявлении Габбарда говорится, что американская разведка ранее предупреждала о вероятном хранении опасных патогенов в одной из биолабораторий, "финансируемой США в Украине".

На "карте" офис Габбард указал неверное расположение Киева или Киевской области и обозначил одну из локаций как "Чернов".

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Габбард "фактически подарила Кремлю еще одну информационную операцию".

Между тем журналист Financial Times Кристофер Миллер считает, что Габбард "воспользовалась возможностью распространить одну из своих любимых теорий заговора".

Стоит отметить, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Габбард уже заявляла о существовании биологических лабораторий в Украине, финансируемых США.

Среди "подтверждений" этому она приводила документ Пентагона о сотрудничестве с украинским правительством в сфере безопасного выявления и диагностики биологических угроз, а также снижения рисков, связанных с патогенами. Но в пресс-релизе говорилось о том, что с 2005 года США поддержали украинские лаборатории, медицинские и ветеринарные учреждения и диагностические площадки в рамках программы биобезопасности.

Напомним: Габбард сообщила, что ее отставка вступит в силу 30 июня.

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