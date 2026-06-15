Uklon автоматично фіксує перевищення швидкості та може обмежувати водіям доступ до замовлень

Водіям онлайн-сервісу таксі Uklon, які систематично порушують правила, ігнорують попередження або демонструють неналежну поведінку, можуть тимчасово або назавжди обмежувати доступ до замовлень. Про це повідомив віцепрезидент компанії з питань постачання та роботи водіїв Іван Чорногор агентству «Інтерфакс-Україна».

Деталі

Застосунок у режимі реального часу визначає дозволену швидкість на конкретній ділянці дороги та автоматично попереджає водія про її перевищення.

Для пасажирів у застосунку доступна кнопка SOS, яка дозволяє швидко зв’язатися зі службою підтримки у разі небезпечної ситуації під час поїздки.

Чорногор зазначає, що компанія аналізує всі скарги пасажирів, перевіряючи маршрут, швидкість руху, рейтинг та історію водія. У разі серйозних порушень доступ до платформи можуть обмежити.

За даними Uklon, 99,91% поїздок в Україні проходять без скарг на небезпечне водіння чи порушення правил. У першому кварталі 2026 року через сервіс здійснили 43,7 млн поїздок.

Контекст

Раніше онлайн-сервіс таксі Bolt заявляв, що назавжди обмежує доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння. У компанії зазначили, що працюють над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР.

Реакція сервісів таксі послідувала за трагічною ДТП, що сталася 5 червня у Соломʼянському районі Києва. Тоді автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості влетів у пішохідну зону, внаслідок чого четверо людей загинули, а ще троє зазнали поранень. Як зʼясувалося, водій німецької іномарки на момент аварії виконував замовлення таксі та віз 41-річну пасажирку. За даними патрульної поліції, за цим автомобілем раніше вже було зафіксовано 39 порушень ПДР, більшість із яких – за перевищення швидкості.

На тлі резонансної трагедії уряд та МВС анонсували радикальне посилення відповідальності за систематичні порушення на дорогах. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко повідомили про розробку законопроєкту, який скасує чинну бальну систему. Замість неї запровадять жорсткий облік кількості та тяжкості порушень.

Зокрема, за перевищення швидкості на 50–80 км/год каратимуть як за смертельно небезпечні дії. Проєкт передбачає, що після 10 зафіксованих перевищень швидкості водія штрафуватимуть не просто грошово, а позбавлятимуть посвідчення, обмежуватимуть у правах або відправлятимуть на повторну здачу іспитів. Наразі ж максимальне покарання за перевищення швидкості (понад 50 км/год) обмежується лише штрафом у 1700 грн.

Джерело