«Відлуння століть»: концерт органної музики в одеській кірсі Святого Павла

31 серпня 2025 року в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбувся традиційний недільний концерт з інтригуючою назвою «Відлуння століть». Захід зібрав шанувальників органної музики, які мали нагоду доторкнутися до справжньої духовної та мистецької спадщини різних епох.
Виконавцем вечора став молодий, але дуже талановитий, органіст Марко Новакович, музикант, який представляє Луцьк та Львів. Ведучою концерту виступила Ельвіра Паламарчук, яка майстерно провела слухачів крізь сторінки музичної історії.
Програма концерту поєднала твори барокових майстрів, класиків європейської традиції та сучасних українських композиторів:
- Йоганн Себастіан Бах — Фантазія Соль мажор BWV 572
- Дітріх Букстехуде — Хоральна прелюдія "Nun bitten wir den Heiligen Geist" BuxWV 208
- Йоганн Пахельбель — Чакона фа мінор
- Луї-Ніколя Клєрамбо — фрагменти з Сюїти І тону: Grand Plein Jeu, Fugue, Bassus et dessus de Trompett, Recits, Dialogue sur Les grandes Jeux
- Йоганн Себастіан Бах — Хоральна прелюдія "O Mensch, bewein dein Sünde groß" BWV 622
- Віктор Гончаренко — Чакона
- Михайло Шух — Аве Марія
- Франц Шмідт — Прелюдія Ре мажор
Звучання органа під склепінням кірхи створювало особливу атмосферу, в якій перепліталися величність стародавніх традицій і сучасне музичне осмислення. Програма концерту нагадала слухачам, що орган — це не лише інструмент храму, а й голос історії, який зберігає й передає духовний досвід багатьох поколінь.
Концерт «Відлуння століть» став яскравим завершенням літа й подарував одеситам та гостям міста відчуття причетності до європейської культурної спадщини, яка звучить у серці України.