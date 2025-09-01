«Відлуння століть»: концерт органної музики в одеській кірсі Святого Павла

31 серпня 2025 року в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбувся традиційний недільний концерт з інтригуючою назвою «Відлуння століть». Захід зібрав шанувальників органної музики, які мали нагоду доторкнутися до справжньої духовної та мистецької спадщини різних епох.

Виконавцем вечора став молодий, але дуже талановитий, органіст Марко Новакович, музикант, який представляє Луцьк та Львів. Ведучою концерту виступила Ельвіра Паламарчук, яка майстерно провела слухачів крізь сторінки музичної історії.

Програма концерту поєднала твори барокових майстрів, класиків європейської традиції та сучасних українських композиторів:





Звучання органа під склепінням кірхи створювало особливу атмосферу, в якій перепліталися величність стародавніх традицій і сучасне музичне осмислення. Програма концерту нагадала слухачам, що орган — це не лише інструмент храму, а й голос історії, який зберігає й передає духовний досвід багатьох поколінь.

Концерт «Відлуння століть» став яскравим завершенням літа й подарував одеситам та гостям міста відчуття причетності до європейської культурної спадщини, яка звучить у серці України.



