Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин в первом квартале 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней: 23 дня он провел в командировках в Танзанию и Мексику, 17 дней был на больничных и 10 дней - в отпуске.

Об этом пишет ZN.UA.

Такие данные предоставил Госфинмониторинг, отвечая на запрос ZN.UA, но отказался предоставить информацию о командировочных расходах.

Согласно информации ведомства, в январе чиновник работал только 7 дней (1-9 января), после чего находился на больничном, а затем - в командировке в город Аруша (Танзания).

В феврале он был на рабочем месте 3 дня (18-20 февраля): после возвращения из Танзании снова взял больничный, далее отправился в командировку в Мехико (Мексика), а после короткого выхода на работу оформил отпуск, который длился и в начале марта.

"Всего в течение первого квартала Пронин провел 23 дня в командировках, 17 дней - на больничных и 10 дней - в отпуске", - пишет ZN.UA.

За этот период, по данным ведомства, чиновник получил около 250 тыс. грн из государственного бюджета. Из этой суммы более 163 тыс. грн составила заработная плата, более 55 тыс. грн - выплаты за больничные, еще более 31 тыс. грн - отпускные.

В то же время в Госфинмониторинге не предоставили информацию о командировочных расходах, а также отказались обнародовать копии отчетов о поездках, которые стали основанием для пребывания чиновника за рубежом, отмечает ZN.UA.

Издание напомнит, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении 200 млн грн на строительстве фортификаций в Донецкой области.

В октябре 2025 года детективы Бюро провели обыски у чиновников, подрядчиков и лиц, связанных с Госфинмониторингом.

Бывшие чиновники Полтавской областной военной администрации, Филипп Пронин и Богдан Корольчук, позже заняли должности в Госфинмониторинге.

Во время обысков у Корольчука были изъяты материалы, печати субъектов хозяйствования (в том числе из оффшоров), оборудование для "конвертационного центра" и средства, которые не были задекларированы (278 тыс. долларов и 3,3 млн грн).

Напомним:

Ранее журналисты Bihus.Info выяснили, что за год в должности председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Причем его отъезды совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами с участием его команды.

Также сообщалось, что жена руководителя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина стала бизнес-партнершей менеджера подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

