Правительство у лютому не подаватиме законопроект про ПДВ для ФОП – Свириденко

Кабінет міністрів у лютому не подаватиме проєкт закону про запровадження обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість (ПДВ) для платників єдиного податку, чий річний оборот перевищує 1 млн грн. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 13 лютого під час виступу у Верховній Раді.

 Деталі

  • «В лютому уряд не буде подавати законопроєкт про реєстрацію підприємцями ПДВ», – сказала вона.

Контекст 

Україна та Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів, що тривали 17–21 листопада, узгодили на технічному рівні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Програма передбачає виконання 16 структурних орієнтирів, реалізацію яких мають забезпечити уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без виконання яких старт програми неможливий.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, що передбачає обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн.

Вранці 15 січня до Києва з робочим візитом прибула директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. За даними джерел Forbes Ukraine, ключовою метою її приїзду є обговорення меморандуму про співпрацю між Україною та фондом.

Дата засідання ради директорів МВФ наразі не визначена, однак воно може відбутися в лютому.


