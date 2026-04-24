Фонд Віктора Пінчука запускає лідерську програму для ветеранів у Єльському університеті

Фонд Віктора Пінчука запускає Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – міжнародну освітню програму для ветеранів у партнерстві з Yale Jackson School of Global Affairs. Перша група з 15 учасників вирушить на інтенсивне навчання у США наприкінці квітня 2026 року, повідомила пресслужба фонду.

Деталі

Програма передбачає навчання ветеранів і ветеранок у сфері лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних умовах. Учасники працюватимуть із викладачами та практиками школи глобальних справ Єльського університету, яка спеціалізується на підготовці лідерів для вирішення глобальних викликів.

Мета ініціативи – розвиток універсальних лідерських навичок, які можна застосовувати як у військовій службі, так і в бізнесі, громадах та громадянському суспільстві, зазначив фонд.

Засновник фонду Віктор Пінчук заявив, що ветерани вже продемонстрували високий рівень лідерства і мають отримати доступ до найкращої освіти та підтримки. За його словами, програма також створить можливості для обміну досвідом між українськими ветеранами та міжнародною академічною спільнотою.

UVLP має доповнити вже наявні програми розвитку лідерства та проєкти підтримки військових і ветеранів, зокрема у сфері фізичної реабілітації та психічного здоров’я.

Контекст

Фонд Віктора Пінчука понад 20 років інвестує у розвиток лідерства в Україні через освітні та стипендіальні програми, включно з «Завтра.UA» та WorldWideStudies. Паралельно він розвиває ветеранські ініціативи, серед яких мережа реабілітаційних центрів Recovery та програми підтримки психічного здоров’я.

