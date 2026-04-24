Фонд Віктора Пінчука запускає лідерську програму для ветеранів у Єльському університеті

Фонд Віктора Пінчука запускає Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – міжнародну освітню програму для ветеранів у партнерстві з Yale Jackson School of Global Affairs. Перша група з 15 учасників вирушить на інтенсивне навчання у США наприкінці квітня 2026 року, повідомила пресслужба фонду.
Деталі
- Програма передбачає навчання ветеранів і ветеранок у сфері лідерства, стратегічного мислення та ухвалення рішень у складних умовах. Учасники працюватимуть із викладачами та практиками школи глобальних справ Єльського університету, яка спеціалізується на підготовці лідерів для вирішення глобальних викликів.
- Мета ініціативи – розвиток універсальних лідерських навичок, які можна застосовувати як у військовій службі, так і в бізнесі, громадах та громадянському суспільстві, зазначив фонд.
- Засновник фонду Віктор Пінчук заявив, що ветерани вже продемонстрували високий рівень лідерства і мають отримати доступ до найкращої освіти та підтримки. За його словами, програма також створить можливості для обміну досвідом між українськими ветеранами та міжнародною академічною спільнотою.
- UVLP має доповнити вже наявні програми розвитку лідерства та проєкти підтримки військових і ветеранів, зокрема у сфері фізичної реабілітації та психічного здоров’я.
Контекст
Фонд Віктора Пінчука понад 20 років інвестує у розвиток лідерства в Україні через освітні та стипендіальні програми, включно з «Завтра.UA» та WorldWideStudies. Паралельно він розвиває ветеранські ініціативи, серед яких мережа реабілітаційних центрів Recovery та програми підтримки психічного здоров’я.