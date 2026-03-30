МОЗ хоче перевести шкільних медсестер до лікарень для підвищення зарплат

Міністерство охорони здоров'я пропонує перевести шкільних медсестер на роботу до медзакладів, а школам запропонувати альтернативу.

Серед причин такої ідеї – низькі зарплати у закладах освіти й нестача фахівців у лікарнях, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що зарплати шкільним медпрацівникам виплачують органи місцевого самоврядування. Вони не відповідають навантаженню і нижчі за заробіток їхніх колег у медзакладах, які фінансує Національна служба здоров'я України.

Через це уряд розробив і вже ухвалив оновлений порядок медичного обслуговування у школах, який передбачає декілька підходів. Серед них – надання допомоги без медпрацівника у штаті, а за контрактом школи з медзакладом, який готовий цим займатися.

"Кількість медичних сестер на одного лікаря в Україні значно менша, порівняно з країнам ЄС. Ми зацікавлені, щоб вони приходили на роботу в систему охорони здоров'я. [...] Ми готові передбачити додаткові коефіцієнти для тих закладів охорони здоровʼя, які візьмуть медичне обслуговування закладів освіти. Таким чином нівелюємо проблему, що [роботу] медпрацівників оплачують інші джерела, а не Програма медичних гарантій, і рівномірно сплануємо навантаження", – сказав Ляшко.

Наразі МОЗ вже ініціювало діалог із громадами про можливість переведення шкільних медсестер до закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, у лютому в міністерстві заявили про збільшення фінансування екстреної медичної допомоги. Нововведення передбачають, що розмір заробітної плати лікарів "екстренки" становитиме не менше 35 тисяч гривень.

Натомість лікарі назвали ці цифри маніпулятивними, зазначивши, що зарплата парамедиків не змінилася і залишається на низькому рівні.