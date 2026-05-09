В апреле этого года во время общения с журналистами не на камеры, куда традиционно не приглашают "Украинскую правду", президент Владимир Зеленский призвал местные власти готовиться к летним обстрелам системы водоснабжения.

По его словам, под угрозой будут "мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также насосные станции, поставки питьевой воды и т.д.".

Этими заявлениями гаранта сразу воспользовались анонимные пророссийские телеграмм-каналы. Они утверждают, что инфраструктура водоснабжения и канализации в украинских городах годами приходила в упадок, ремонты не проводились.

Как следствие любой будущий сбой подается как неизбежный результат системной бесхозяйственности, тогда как война служит лишь удобным прикрытием.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин говорит, что все не так, однако ожидает обстрелов водной инфраструктуры уже в ближайшее время.

"Мы видим, что зимой Россия била по тепло- и электростанциям, по большим котельным, по объектам теплообеспечения. И основной целью было их уничтожить. При морозах от -10 это была достаточно сложная ситуация – мы видели ее в Киеве и других городах. Пока лето, бить по тепловой генерации особого смысла нет. Поэтому, по данным разведки, сейчас враг имеет целью именно объекты водоснабжения", – рассказывает он.

Все ли так плохо и что делает государство, чтобы подготовиться защищать системы водоснабжения

Что будет под прицелом

Сергей Карелин, эксперт-практик по оптимизации систем водоснабжения, рассказывает о высокой уязвимости сетей по доставке воды, особенно делая акцент на крупные города.

По его словам, именно они являются наиболее привлекательными мишенями для россиян, поскольку в основном зависят от одного источника – речной воды, которая проходит через уязвимые очистные сооружения и промежуточные насосные станции.

"Кроме того, украинские системы по своей структуре очень похожи на российские, что делает их слабые места понятными для врага", – рассказывает Карелин.

Он говорит, что резервирование речного водоснабжения требует огромных средств и времени, а это усложнит возможности быстрого восстановления или создания резервов во время обстрелов.

Физически защитить такие объекты сложно, особенно учитывая, что водоканалы находятся в глубоком финансовом кризисе: действующие тарифы не покрывают расходов, накапливаются долги за электроэнергию, а закупка реагентов часто держится только благодаря помощи международных доноров.

Отсутствие воды автоматически приводит к отсутствию канализации.

"И здесь уже речь идет не о жилых домах, а прежде всего о медицинских учреждениях, образовательных и других социальных объектах. Ситуация может оказаться крайне тяжелой", – говорит Сергей Сухомлин.

Что может сделать государство

Глава Агентства восстановления успокаивает: у государства существуют планы устойчивости, которые должны сохранить воду для населения, бизнеса и государственных предприятий.

На объектах водоканалов есть критические элементы, которые будут защищены. Строительство должно уменьшить риски потери объектов и обеспечить надежное водоснабжение.

"Я не могу комментировать это подробно, но Агентство в рамках доведенной правительством задачи в октябре 2025 года построило десятки объектов инженерной защиты. И в некоторых городах они именно на объектах коммунальных теплогенерирующих предприятий и коммунальных предприятий, которые обеспечивают водоснабжение", – объясняет Сухомлин.

По его словам, государство выделило первое финансирование: 30% идет на выполнение планов устойчивости и защиту именно этих элементов. ОВА и общины должны выполнить их.

"Более 24 крупных общин, получат дополнительные решения для обеспечения надежного водоснабжения и водообеспечения: защищенные энергетические элементы, элементы водоканалов, станции забора воды, альтернативные станции забора воды", – добавляет глава Агентства восстановления.

Сухомлин также говорит, что физическая защита объектов воды – лишь один из элементов защиты. Кроме этого есть ПВО и системы РЭБ.

Сергей Карелин отмечает, что в случаях обстрелов и перехода в чрезвычайную ситуацию городам придется существенно сократить потребление воды.

"Вместо привычных 140 литров в сутки для жителя квартиры, расчет на случай чрезвычайной ситуации составляет около 15 литров (3 литра питьевой и 12 литров санитарной воды)", – рассказывает эксперт.

Карелин объясняет, что для обеспечения населения водой водоканалы разрабатывают нестандартные логистические цепи:

– в небольших городах активнее полагаются на подземные источники, создавая реестры как коммунальных, так и частных скважин, чтобы понимать их способность;

– водоканалы заключают договоры с торговыми сетями, чтобы использовать супермаркеты как пункты раздачи воды;

– заранее разрабатывается сотрудничество с владельцами автотранспорта: водители, которые взаимодействуют с городскими властями на случай блэкаута будут знать, откуда они забирают воду и в какой именно район ее везут.

Эксперт отмечает, что некоторые города подошли к проблеме очень профессионально. Например, водоканал Черноморска разработал три детальных сценария реагирования с четко закрепленными ответственными лицами и реестрами перевозчиков.

Кременчугский водоканал также заблаговременно, еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, провел необходимые расчеты и подготовил план работы в условиях чрезвычайного положения.

Легкого лета не прогнозируется. Россияне готовятся к обстрелам систем водоснабжения.

Пророссийские телеграмм-каналы пишут панические сообщения о том, что украинское государство не справится. Власти уверяют, что все будет хорошо, хоть страна и ожидает самых негативных событий.

Правительство разработало планы устойчивости, города готовятся к чрезвычайным ситуациям.

Однако министр Кулеба все равно предлагает населению сделать базовый запас воды, чтобы быть подготовленным к любому сценарию.

Владимир Фомичев, УП