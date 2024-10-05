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Сьогодні, 16:00

Українська влада повідомила про проблеми з водопостачанням

Категорія: Новини / Події

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Украинские власти сообщили о проблемах с водоснабжением, которые могут затронуть примерно 260 тысяч человек 

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в результате интенсивных российских обстрелов в северной части Донецкой области возникли проблемы с водоснабжением. Нехватка воды, по словам чиновника, может затронуть примерно 260 000 человек. 

Филашкин отметил, что в прошлом месяце во время российских обстрелов были значительно повреждены две системы водоснабжения — восстановить их до сих пор не удалось. Без воды остались жители Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и близлежащих населенных пунктов. 


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