Местные власти Херсонщины призвали волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов. Как передает УНИАН, об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
В ОВА уточнили, что при необходимости отдельно сообщат, если будет потребность в такой помощи.
Напомним, что в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС 6 июня затопило десятки населенных пунктов, большинство из которых находится под временной оккупацией России.
Украинские власти начали эвакуацию местного населения из подтопленных населенных пунктов, в частности из части Херсона.
Всего за минувшие сутки из-за обстрелов российских террористов в области погибли два человека, а еще 17 - получили ранения.