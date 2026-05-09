Сьогодні, 10:00

Україна офіційно дозволила РФ провести парад 9 травня – указ Зеленського

Категория: Новини / Політика

Украина на официальном уровне разрешила провести России парад к 9 мая в рамках перемирия.

Источник: указ на сайте ОП

Дословно: "Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю:

Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация).

На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения".

 

Детали: В указе четко обозначили координаты Красной площади в Москве:

  • 55.754413 37.617733
  • 55.755205 37.619181
  • 55.753351 37.622854
  • 55.752504 37.621538

Что предшествовало:

  • Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о трехдневном перемирии в войне между Украиной и РФ.
  • Президент Владимир Зеленский анонсировал 9 мая обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также он подтвердил заявление президента США о перемирии с РФ 9-10-11 мая.

 

