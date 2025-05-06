Жители Москвы и Подмосковья жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Как заявили в РСЧС, власти ограничивают доступ в интернет из-за подготовки к Параду Победы.

В Москве и Московской области произошел сбой в работе мобильного интернета, следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать от клиентов "Билайна", МТС, "Мегафона" и T2 с 11 часов утра по местному времени. У ряда пользователей сотовая связь пропала совсем, у других — появились проблемы с доступом в интернет.

Операторы сообщили, что сбой не зависит от них, и посоветовали москвичам пользоваться Wi-Fi.

В частности, "Мегафон" и "Билайн" подтвердили РИА Новости, что в столице России возможны проблемы с подключением к интернету по независящим от оператора причинам, но добавили, что сеть работает штатно.

"Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", — отметил представитель "Билайна".

В Т2 и МТС отказались от комментариев.

В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) связали "временные ограничения доступа к интернет-ресурсам" могут происходить "в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы". СМС-сообщения с таким текстом разослали пользователям в Москве, пишет "Коммерсантъ".

Утром 5 мая в российской столице прошла репетиция воздушной части Парада Победы.

Сам парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве утром 9 мая. Ожидается, что его посетят около 20 иностранных делегаций. Среди них будут, в том числе, лидеры Китая, Бразилии и Кубы. Свой приезд в Россию подтвердил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить перемирие на три дня — с 8 по 10 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отказался и заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранным лидерам, приехавшим в Москву на парад.

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