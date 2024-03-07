7 марта в работе сервисов Ukr.net. произошел сбой. По сообщениям пользователей, доступ к Ukr.net, Sinoptik и другим ресурсам исчез с самого утра.

В компании сообщили, что домен ukr.net был неожиданно заблокирован компанией Network Solutions, являющейся регистратором доменных имен, без предварительного предупреждения еще в 01:35.

Это привело к тому, что пользователи не могут получить доступ к новостному порталу Ukr.net и электронной почте @ukr.net.

Сообщается, что попытки решить проблему через службу поддержки регистратора не имели успеха, поэтому команда Ukr.net ожидает начала рабочего дня американского офиса регистратора для получения дополнительной информации и разъяснений по причинам блокирования.

Также компания обратилась за помощью к Оксане Маркаровой, чрезвычайному и полномочному послу Украины в США.

"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, которые каждый день читают новости на портале Ukr.net и пользуются почтой @ukr.net, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены – эти сложности временные, и вскоре почта @rus.net и новостная лента на портале Ukr.net снова заработают", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта произошел масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Речь идет о Facebook, Instagram, Messenger и Threads. С проблемами столкнулись пользователи по всей территории США, а также Европы, включая Украину.

Также на сбои жаловались пользователи X, TikTok и WhatsApp. Фиксировались жалобы на сбой и в сервисах Google – магазине приложений Google Play, поиске и почте Gmail.

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