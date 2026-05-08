В Одессе 8 мая продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров. В связи с проведением работ водителей просят учитывать возможные временные затруднения движения на ряде городских улиц.

Как сообщили в коммунальных службах, ремонтные работы запланированы по следующим адресам:

ул. Евгения Чикаленко; проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги; межквартальный проезд на ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71; ул. Одесская; ул. Ицхака Рабина — ремонт тротуара на участке от площади Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона); ул. Дальницкая; ул. Академика Королева; ул. Южная — ремонт тротуара на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского (нечетная сторона); ул. Генуэзская — ремонт тротуара на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по ул. Генуэзской (нечетная сторона); проспект Князя Владимира Великого — на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха; ул. Академика Заболотного — на участке от проспекта Князя Владимира Великого до ул. Крымской.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность в местах проведения дорожных работ.

