В Одессе 8 мая продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров. В связи с проведением работ водителей просят учитывать возможные временные затруднения движения на ряде городских улиц.
Как сообщили в коммунальных службах, ремонтные работы запланированы по следующим адресам:
- ул. Евгения Чикаленко;
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- межквартальный проезд на ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71;
- ул. Одесская;
- ул. Ицхака Рабина — ремонт тротуара на участке от площади Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона);
- ул. Дальницкая;
- ул. Академика Королева;
- ул. Южная — ремонт тротуара на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского (нечетная сторона);
- ул. Генуэзская — ремонт тротуара на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по ул. Генуэзской (нечетная сторона);
- проспект Князя Владимира Великого — на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха;
- ул. Академика Заболотного — на участке от проспекта Князя Владимира Великого до ул. Крымской.
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность в местах проведения дорожных работ.