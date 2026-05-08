Сьогодні, 18:00

Водіїв та пішоходів попереджають про дорожні роботи у різних районах Одеси

В Одессе 8 мая продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров. В связи с проведением работ водителей просят учитывать возможные временные затруднения движения на ряде городских улиц.

Как сообщили в коммунальных службах, ремонтные работы запланированы по следующим адресам:

  1. ул. Евгения Чикаленко;
  2. проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  3. межквартальный проезд на ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71;
  4. ул. Одесская;
  5. ул. Ицхака Рабина — ремонт тротуара на участке от площади Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона);
  6. ул. Дальницкая;
  7. ул. Академика Королева;
  8. ул. Южная — ремонт тротуара на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского (нечетная сторона);
  9. ул. Генуэзская — ремонт тротуара на участке от ул. Балтиморской до дома №1 по ул. Генуэзской (нечетная сторона);
  10. проспект Князя Владимира Великого — на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха;
  11. ул. Академика Заболотного — на участке от проспекта Князя Владимира Великого до ул. Крымской.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и соблюдать осторожность в местах проведения дорожных работ.

