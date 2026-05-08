Сьогодні, 20:00

В Одесі на Алеї Слави вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Категория: Новини / Історія та суспільство

Торжественная церемония возложения цветов сегодня, 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялась у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в Парке Шевченко.

В памятном мероприятии приняли участие руководство города и области, представители Сил обороны Украины, спасатели ГСЧС, а также общественность. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.

День памяти и победы над нацизмом ежегодно отмечается в Украине 8 мая в знак уважения ко всем жертвам Второй мировой войны и борцам с нацизмом.

 

