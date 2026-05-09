Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в бюджет на 2026 год и отправил его на рассмотрение парламента. Ключевая цель документа - "легализовать" в смете поступления от кредита ЕС объемом 90 млрд евро, из которых в этом году ожидается 45 млрд евро.

Кроме этого законопроект должен обеспечить деньгами Резервный фонд, который правительство почти исчерпало за первые три месяца года, в частности потратив из него средства на финансирование "кэшбеков".

Текущие изменения в бюджет - не последние, ведь в документе правительства не учтено анонсированное президентом Владимиром Зеленским повышение денежного обеспечения военным.

Что меняется?

Законопроектом предлагается включить в план государственного бюджета на 2026 год репарационный кредит от ЕС. Речь идет о займе на 90 млрд евро, которые ЕС дает на 2026-2027 годы, возвращать которые Украина будет только в случае получения репараций от РФ.

Заем будет поступать в течение двух лет равными частями по 45 млрд евро. Две трети кредита направят на расходы обороны, а остальные - на покрытие дефицита "гражданского" бюджета, то есть финансирование образования, здравоохранения, социальных и других.

В 2026 году в рамках кредита поступит 16,7 млрд евро бюджетной поддержки и 28,3 млрд евро на оборону, прежде всего - закупку вооружения. При этом 3,5 млрд евро, которые предусмотрены на бюджетную поддержку, потратят на финансирование денежного обеспечения военнослужащих.

Законопроект увеличивает доходы бюджета на 2,29 трлн грн - до 5,195 трлн грн. Большая часть этого увеличения - средства от ЕС (2,221 трлн грн), а также дополнительные доходы в рамках Ukraine Facility на 47,7 млрд грн и поступления от перевыполнения плана по сбору налога на доходы физических лиц на 22,6 млрд грн.

Законопроект правительства предлагает увеличить расходы обороны на 1,56 трлн грн (до 4,367 трлн грн), из которых 1,371 трлн грн пойдет на финансирование программ закупки оружия (эти расходы по году вырастут до 2,297 трлн грн). Также на 174,3 млрд грн вырастут расходы на денежное обеспечение военных, а на 14,6 млрд грн - "резерв сектора безопасности и обороны".

По данным главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы, 3,15 млрд грн направят на развитие ОПК, 2,13 млрд грн на Госспецтранспорт, 9,91 млрд грн для Нацгвардии, 6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы, 4,8 млрд грн для Госспецсвязи (на дроны), 2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное обеспечение) и 1,83 млрд грн для ГУР МО.

Законопроект также предусматривает пополнение Резервного фонда бюджета на 40 млрд грн. Сейчас этот фонд фактически пустой, что связывает правительству Юлии Свириденко руки в финансировании непредсказуемых мероприятий.

Кроме увеличения расходов обороны, законопроект предлагает снизить расходы на ряд программ - по предложениям самих распорядителей средств. В целом сумма снижения незначительна - 276,3 млн грн.

Благодаря тому, что законопроект предусматривает "легализацию" фактически грантового финансирования, в бюджете уменьшится объем дефицита на 651,5 млрд грн - с 18,5% до 12,1% ВВП ( сокращение на 6,4%).

Планы устойчивости

Одно из важных изменений, которые вносит законопроект, - обеспечение расходов на реализацию так называемых "планов устойчивости". На подготовку к следующей зиме правительство планирует выделить 40 млрд грн.

Средства будут направляться на:

инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры;

распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные);

распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки);

резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения.

Расходы на это фактически профинансируют, "перебросив" деньги из оборонного бюджета. При этом, общие расходы обороны от этого не уменьшатся. Как это возможно?

Оборонная составляющая кредита от ЕС, объем которой в этом году составит 31,8 млрд евро (около 1,64 трлн грн) должна пойти на финансирование закупки оружия. Это позволит правительству заменить средствами ЕС те расходы на оружие, которые Украина планировала профинансировать собственными силами, то есть за счет налогоплательщиков. В то же время высвобожденный внутренний ресурс перенаправят на финансирование "планов устойчивости".

Ранее финансирование "планов устойчивости" было одним из камней преткновения в переговорах с ЕС по распределению кредита. Так, ЭП писала, что европейские партнеры выступали против того, чтобы направлять часть этого займа на 90 млрд евро на финансирование планов устойчивости. Особенно те средства, которые предусмотрены на закупку оружия.

В то же время изменениями в бюджет правительство предлагает использовать средства, которые высвободятся благодаря кредиту от ЕС. Фактически, это не нарушает проговоренный партнерами запрет, хотя понятно, что финансирование "планов устойчивости" будет происходить благодаря европейскому кредиту.

Повышение денежного обеспечения - не ко времени

Изменения в бюджет, одобренные Кабмином, не будут предусматривать дополнительных расходов для финансирования повышения денежного обеспечения военным, о чем ЭП сообщили собеседники, ознакомленные с деталями документа.

Накануне о повышении денежного обеспечения объявил Зеленский.

"Поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно - боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций - больше в разы", - заявил президент в начале мая.

Сейчас минимальный размер денежного обеспечения военных составляет 20,1 тыс. грн в месяц. Его не пересматривали с февраля 2023 года. Тогда правительство отменило доплату в 30 тыс. грн, которую ввели после начала большой войны для всех военных, полицейских, работников других правоохранительных органов и курсантов военных вузов. Зато тогда повысили минимальную ставку денежного обеспечения - с 13 тыс. грн до 20,1 тыс. грн.

Кроме повышения денежного обеспечения, Зеленский анонсировал введение специальных контрактов для пехотинцев с выплатами в пределах 250-400 тыс. грн - в зависимости от боевых задач.

По словам президента, новые изменения военные должны почувствовать уже в следующем месяце. "Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует, и уже в июне должны быть первые результаты, в том числе в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины", - заявил он.

Повышение денежного обеспечения не было предусмотрено в бюджете на 2026 год. Более того, принимая этот бюджет, депутаты заложили в него недофинансирование военных расходов на около 300 млрд грн. Ведь тогда, в конце 2025 года, Рада увеличивала расходы на оборону на аналогичную сумму. Однако в смете на этот год предусмотрела почти идентичные оборонные расходы, но без учета этого увеличения.

Сколько государству может стоить повышение выплат военным по плану президента? По словам собеседников ЭП в правительстве и парламенте, которые ознакомлены с вопросом, увеличение зарплат военным потребует дополнительно не менее 60 млрд грн. Однако эти расходы могут быть значительно больше - в зависимости от окончательной конфигурации изменений, которая все еще находится на этапе обсуждения.

Что дальше?

Одобренный правительством проект закона должны внести на рассмотрение Верховной Рады, а та - поддержать его в двух чтениях большинством голосов.

По словам заместителя председателя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, правительство ожидает, что парламент проголосует за бюджетные изменения сразу в двух чтениях на пленарной неделе, которая состоится 26-28 мая.

